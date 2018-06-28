İnsanların gözleri, kulakları, algıları, akılları bir kez hamur gibi yoğrulmaya başlandı mı, eyvah!

Gerisi gelir.

Ondan sonra ne siyasal partiler durdukları gibi durur, ne sosyal kurumlar.

Bir kez böyle sersemleştirildiyseniz...

Ayılmanız ve laf anlamanız imkânsızdır.

2013'ten beri belli bir kesim üzerinde bu operasyon yürütülüyor.

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