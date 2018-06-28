İnsanların gözleri, kulakları, algıları, akılları bir kez hamur gibi yoğrulmaya başlandı mı, eyvah!***
Gerisi gelir.
Ondan sonra ne siyasal partiler durdukları gibi durur, ne sosyal kurumlar.
Bir kez böyle sersemleştirildiyseniz...
Ayılmanız ve laf anlamanız imkânsızdır.
2013'ten beri belli bir kesim üzerinde bu operasyon yürütülüyor.
Bir Hollanda
kanalına seçim sonrası gözyaşları içinde "her şeyimiz tehlikede
" diyen genç kız bir "kurgu"nun oyuncusu olabilir.
Yine de öyle düşünen on binlerce akranı
nın olduğunu unutmayalım.
Bazıları Çeşme'de, Bodrum
'da, Kuşadası'nda yazı geçirmek üzere hazırlanıp yola çıkmış ve seçim sonuçlarını unutmuştur bile...
Biliyoruz... Bu çocukların yapmayı isteyip de yapamadıkları hiçbir şey olmayacak
...
İstediklerini giyecekler, istediklerini yiyecekler...
Konserler, spor etkinlikleri, festivaller...
Hiçbirinden geri kalmayacaklar.
Ama hep "Her şeyimiz tehlikede!" diye düşünecek, memleketlerini yabancılara şikâyet edecekler.
Bu "manyaklığı"
üretmek için belli bir kesimin gençleri üzerinde özel olarak çalışılıyor.***
Hemen seçim öncesi...
Bacakları kesilmiş talihsiz köpeğin üzerinden kopartılan sosyal medya rüzgârını hatırlayın... Psikopat işi bir canavarlık yine psikopat işi bir siyasal kampanyanın malzemesi yapılmadı mı
?
Hatırlayın, insanlar bir de bu yolla ayrıştırılmaya ve kavgaya zorlandı.
Seçim günü bile... Sözcü'nün hayvan sever fakat insan sevmez yazarı Bekir Coşkun
talihsiz köpeciğin
hatırasını hiç sıkılmadan istismar
etti ve şöyle yazdı: "Sandığa
doğru giderken bir küçük kara
köpek, kulakları ine kalka peşinizden
koşacak..." Bunları niye vurguluyorum
? Sosyal hipnozu görelim diye
...
Durum buysa... Tehlike sürüyor
demektir. Bilelim.