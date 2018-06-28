Mesele Kılıçdaroğlu mu, İnce mi, yoksa başka biri mi meselesi değil.

Onlar vitrinde patırtı çıkartan aktörler...

Oysa bir güç CHP'nin HDP'leştirilmesine karar vermiş görünüyor ve planını adım adım yürütüyor.

CHP'nin "genç tabanı"nda şöyle bir formül şekillendiriliyor ve gariptir ki, karşılık da buluyor: "Muhalefeti diri tutmanın yolu HDP'nin enerjisidir."

Yaşını başını almış CHP seçmeni ne mi yapacak?

Birleşme CHP bünyesinde gerçekleştiğinde ruhları bile duymayacak. Şimdiden uykuya yattılar zaten.