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HAŞMET BABAOĞLU
30 Haziran 2018, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Tehlikeli sevimliler

Sevimli bir insan olmak...
Ne güzel şeydir!
Aşırı sevimli bir insan olmak...
Hah! Orada durun işte!
İşin içinde bir "çalışma" var mı, ona bakın.
Söz konusu kişi gerçekten sevimli mi, yoksa sevimli olmak ve göze girmek için özellikle çırpınıyor mu?
Asla berrak konuşmuyor ama hep gönül almaya mı çalışıyor?
O halde durum sıkıntılı demektir.
Ortada büyük ihtimalle son derece şüpheli bir örtme çabası vardır.
Ya üzeri örtülen şey öfkeli ve paranoyak bir kişilik ise?..
Ya da neredeyse dolandırıcılık boyutuna varacak bir yalancılık hastalığı kendini böyle "aşırı sevimlilik"le örtmeye çalışıyorsa?..
Fazla vakit kaybetmeden oradan uzaklaşmalı, o zaman.

***
İyi de...
Bu kişi medyatik bir ünlüyse mesela...
Veya tv tartışma programlarının gözde uzmanıysa...
Ya da yeni zuhur etmiş bir siyasiyse...
Elinizden ne gelebilir ki!
Sosyopatik bir çağda zaten bunlara sürekli maruz kalmıyor musunuz, hatta inanıp bir süre peşlerinden sürüklenmiyor musunuz?
"Seyirci" kalarak idare edeceksiniz, çare yok!.
Ama bir de özel hayatlarımıza dönelim...
Böyle biri çok yakınımızdaysa...
Dostumuz, sevgilimiz, eşimiz, çalışma arkadaşımız, akrabamızsa...
Kaçalım demekle kaçılmıyor.
Bilip önlem almak gerekiyor.
***
Neden bu konuya girdim?
Malum, memleket, dünya derken "insan"dan söz etmeye ara vermiştim...
Ama hayat durmuyor.
Son zamanlarda birbirinden problemli davranış biçimlerine ve aldatan maskelerin düşüşüne tanık oldum...
Kimi arkadaşlarımın hali iyice harap! Kalplerine soktukları "hastalıklı ruhlar"dan çektikleri anlatılır gibi değil.
Eh, dedim ki, madem öyle...
Buraya da bir not düşeyim.
Psikiyatrik "rahatsızlık" (disorder) tanımlarıyla konuşmak istemiyorum.
Zaten Narsistik Kişilik Bozukluğu'ndan başlayıp Anti-sosyal Kişilik denen şeye kadar birçok rahatsızlığın aslında göklere çıkartılan "bireycileşme"nin ürünü (yapısal değil, tarihsel) olduklarını düşünüyorum.
Sonra bunu da konuşuruz, o ayrı.
***
Şimdilik sadece "tehlikeli sevimliler"den söz etmek istedim.
Etrafına önce çok sevimli biri gibi görünüp (yani hepsinin kanına girip) sonra duygusal veya fiziksel olarak eziyet edenlerin çoğalmasından gına geldi.
Yoksa daha ne tipler var.
Şimdilik söyleyeceğim şu...
Sevdim deyip geçmeyin, nasıl birini sevdiğinize dikkat edin!

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