Sevimli bir insan olmak...

Ne güzel şeydir!

Aşırı sevimli bir insan olmak...

Hah! Orada durun işte!

İşin içinde bir "çalışma" var mı, ona bakın.

Söz konusu kişi gerçekten sevimli mi, yoksa sevimli olmak ve göze girmek için özellikle çırpınıyor mu?

Asla berrak konuşmuyor ama hep gönül almaya mı çalışıyor?

O halde durum sıkıntılı demektir.

Ortada büyük ihtimalle son derece şüpheli bir örtme çabası vardır.

Ya üzeri örtülen şey öfkeli ve paranoyak bir kişilik ise?..

Ya da neredeyse dolandırıcılık boyutuna varacak bir yalancılık hastalığı kendini böyle "aşırı sevimlilik"le örtmeye çalışıyorsa?..

Fazla vakit kaybetmeden oradan uzaklaşmalı, o zaman.

***

***

***

İyi de...Bu kişi medyatik bir ünlüyse mesela...Veya tv tartışma programlarının gözde uzmanıysa......Elinizden ne gelebilir ki!zaten bunlara sürekli maruz kalmıyormusunuz, hatta inanıp birsüre peşlerinden sürüklenmiyormusunuz?" kalarak idare edeceksiniz, çare yok!.Ama bir de özel hayatlarımıza dönelim...Böyle biri çok yakınımızdaysa......Bilip önlem almak gerekiyor.Neden bu konuya girdim?Malum, memleket, dünya derken ""dan söz etmeye ara vermiştim...Ama hayat durmuyor.Son zamanlarda birbirinden problemli davranış biçimlerine ve aldatan maskelerin düşüşüne tanık oldum...Kimi arkadaşlarımın hali iyice harap! Kalplerine soktukları "hastalıklı ruhlar"dan çektikleri anlatılır gibi değil.Eh, dedim ki, madem öyle...Buraya da bir not düşeyim.Psikiyatrik "" (disorder) tanımlarıyla konuşmak istemiyorum.Zaten'ndan başlayıpdenenşeye kadar birçok rahatsızlığınaslında göklere çıkartılan"bireycileşme"nin ürünü (yapısaldeğil, tarihsel) olduklarınıdüşünüyorum.Sonra bunu da konuşuruz, o ayrı.Şimdilik sadece ""den söz etmek istedim.Etrafına önce çok sevimli biri gibi görünüp (yani hepsinin kanına girip) sonraçoğalmasından gına geldi.Yoksa daha ne tipler var.Şimdilik söyleyeceğim şu...deyip geçmeyin,dikkat edin!