"Sana bir sır vereceğim" dedi kadın. Şimdi onunla yüz yüze duruyordu, sesinde kadim bir saygınlığın izleri vardı... "Artık isimler bir önem taşımıyor.

Sır mır da kalmadı. Benim ismimi öğrenmek ister misin?" (URSULA K. LE GUIN / En Uzak Sahil)

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Kendine acımanın emin limanına çekilmek, kendini trajik bir kurban gibi görmek... kaçış yolları tutulmuş insanların başvurduğu eski bir hiledir bu... (/ Bir Maskenin İtirafları)Kanatsız bir kuş gibidir fazlalıklarını atamamış insan... (/Apophenia)Sen eline bir uçurtmanın ipi tutuşturulana kadar göğe bakmadın. (/ Makyaj Yapan Ölüler)Kim olduğumu unutana kadar bana sordu. (/ Saatin Gizli Yüreği)İnsanların en yakın dostlarını soktukları bu halden nefret ediyorum. Örneğin kedinin öfkesi güzeldir, saf kedi ateşiyle alev alev yanar, bütün tüyleri kabarır ve mavi kıvılcımlar saçar, gözleri parıldar ve cızırdar. Ama köpeğin hırıldaması çirkindir, çünkü öfkesi kendi öfkesi değildir.Terbiyecisi tarafından (en iyi dostuna) dayattığı öfkedir. (/ İçerdeki Kedi)Hayatta kalabilmek için bizler kadar çaba göstermiyordun. Yok edilmeye belki çoktan razıydın. Sen bir şahittin. Evet artık bundan emindim (...) Olaylara müdahale etmeden hepimizi gören, seyreden sendin. Güçsüzlük belirtisi olarak yorumlanabilen bu şey aslında senin yaşamındı. Oysa biz taşlar kadar güçlü, bir o kadar da cansızdık. (/ Puslu Kıtalar Atlası)Çoğu insanlar gibi düşünmeden konuşsaydım kimse bir şey demeyecekti; ama ben düşündüğümü söylemeye kalktım. (/ Bütün Öyküleri )İnsanın çocukluğu, derdini söylemekle ona çare bulmanın aynı şey olmadığını anlayınca biter. (/ Yaşama Uğraşı)Soruyorlar 'Kaç para?' diye. 'Bedava' diyorum. Afallıyorlar, sanki onlardan bir şey çalmaya kalkışmışım gibi tepki veriyorlar. İşte sana kapitalizm. (/ Öteki Dünya )Leyla mı? Leyla da bir şeyler yaptı, yaşadı ve öldü işte, ne önemi var? (/ Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu)