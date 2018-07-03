Anlaşıldı, böyle oluruna bırakarak...

Halkın sağduyusuna güvenerek devam edemeyecek bu iş!

Çünkü Suriyeliler konusunda gönüllü veya "görevli" provokatörün haddi hesabı yok...

Yalanın bini bir para...

Zalimlik zirvede...

Üç Suriyeli yanlış yapsa üç milyon Suriyeliye fatura etmeye hazırlar.

Yazıyorum, çiziyorum ve özellikle vurguluyorum ki, üzerinde "çalışılmış" kışkırtmalarla karşılaşırsak, şaşırma- yalım.

Avrupa'da mülteci düşmanlığını büyütmekte başarılı oldular.

Kitle desteği ve seçim zaferleriyle de ödüllendirildiler.

Zaten bizimkilerin akıl hocalarının da kafaları hiç "buralı" olmadı; burayı da Macaristan, Polonya, Almanya, İtalya gibi sanıyorlar.

Sonuç?..

Kazanamazlar ama üzerler.

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Haberiniz var mı, bilmem.Provokatörler seçimden üç gün sonra'nde Suriyelilere "" sloganları eşliğinde saldırdılar.Vahim ve ciddi bir işaret.Hattasöyleyenlervar.Saldıranlar ve destekçileri sosyal medyada yaptıklarına "" demekten de çekinmediler.Ardındangeldi.Kitleleri galeyana getirmek için birileri olayı "Suriyeliler eczaneye saldırdı" şeklinde sosyal medyaya yansıttı.Tabii dururlar mı? Hemen Sinan Oğan ve Ümit Özdağ da twitter'da yalanın üzerine atlayıp büyüttükçe büyüttüler., hatta saldırı sırasındayaralanan bir Suriyeli de vardı amayalan gerçekten daha hızlı yayılıyordu.İlginç olan olayıngibi bazı haber kaynaklarındadiye geçmesiydi.Mersin'in demografik/sosyolojik yapısının kritik niteliğini düşünürsek ne tür bir operasyonla yüz yüze olduğumuzu anlarız.Ne yapmalı?Birçok şey...Belkiayrı bir bakanlıkoluşturmak fikrini dahi yeniden elealmak doğru olabilir.Ama ilk iş...İhmal kaldırmayan bir konu bu...