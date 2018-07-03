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HAŞMET BABAOĞLU
03 Temmuz 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Kışkırtmalara dikkat!

Anlaşıldı, böyle oluruna bırakarak...
Halkın sağduyusuna güvenerek devam edemeyecek bu iş!
Çünkü Suriyeliler konusunda gönüllü veya "görevli" provokatörün haddi hesabı yok...
Yalanın bini bir para...
Zalimlik zirvede...
Üç Suriyeli yanlış yapsa üç milyon Suriyeliye fatura etmeye hazırlar.
Yazıyorum, çiziyorum ve özellikle vurguluyorum ki, üzerinde "çalışılmış" kışkırtmalarla karşılaşırsak, şaşırma- yalım.
Avrupa'da mülteci düşmanlığını büyütmekte başarılı oldular.
Kitle desteği ve seçim zaferleriyle de ödüllendirildiler.
Zaten bizimkilerin akıl hocalarının da kafaları hiç "buralı" olmadı; burayı da Macaristan, Polonya, Almanya, İtalya gibi sanıyorlar.
Sonuç?..
Kazanamazlar ama üzerler.

***
Haberiniz var mı, bilmem.
Provokatörler seçimden üç gün sonra İzmir Çamdibi'nde Suriyelilere "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" sloganları eşliğinde saldırdılar.
Vahim ve ciddi bir işaret.
Hatta saldırıların bir seferde bitmediği ve günlerce sürdüğünü söyleyenler var.
Saldıranlar ve destekçileri sosyal medyada yaptıklarına "Çamdibi temizliği" demekten de çekinmediler.
Ardından Diyarbakır'daki Eczane saldırısı geldi.
Kitleleri galeyana getirmek için birileri olayı "Suriyeliler eczaneye saldırdı" şeklinde sosyal medyaya yansıttı.
Tabii dururlar mı? Hemen Sinan Oğan ve Ümit Özdağ da twitter'da yalanın üzerine atlayıp büyüttükçe büyüttüler.
Oysa eczaneye saldıranlar Suriyeli değildi, hatta saldırı sırasında yaralanan bir Suriyeli de vardı ama yalan gerçekten daha hızlı yayılıyordu.
İlginç olan olayın Sputnik gibi bazı haber kaynaklarında Mersin diye geçmesiydi.
Mersin'in demografik/sosyolojik yapısının kritik niteliğini düşünürsek ne tür bir operasyonla yüz yüze olduğumuzu anlarız.
***
Ne yapmalı?
Birçok şey...
Belki mülteciler ve Suriyeli misafirlerimiz için ayrı bir bakanlık oluşturmak fikrini dahi yeniden ele almak doğru olabilir.
Ama ilk iş...
Yerel yetkililerin provokasyonlara karşı uyanık olması ve bir kıvılcım parladığında olabildiğince çevik davranmasıdır.
İhmal kaldırmayan bir konu bu...

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