Kulağa hoş gelen yalanların değiş tokuşu içtenlik değildir.

Mesafenin yokluğu, yani "iç içelik" birisinin içtenliğine işaret olamaz.

O kişinin hakiki bir "iç"i olmadıktan sonra, ne fayda?

Samimiyet kavramı için de aynı şey geçerli. "Samim" bir şeyin "iç"i, "öz"üdür.

Malum...

Muharrem İnce'yi CHP'de pek nadir rastlanan siyasi samimiyete bir örnek olarak gösterip piyasaya sunanların mumu 24 Haziran gecesi söndü.

Meğer taraftarlarını sandık başlarına gönderen halkçımız bütün samimiyetiyle(!) Swiss Otel'de kafasını dinlemiş.

Sonra taraftarlarına kızıp "deliler" demek kolay, onları nasıl delirttiğinin hesabını vermek zor.

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Hâlâ Ayşe Arman gibilerine kanıp bu söylemi daha da yaygınlaştırmaktansa iki siyasetçiyi arkadan iten rüzgârlara bakmak daha doğru.Çünkü muhalefetin geleceğini de...Olay şu...Batı'da test edilip onaylanmış, hatta başarıya ulaşmış işler buraya taşınıyor, bir de burada test ediliyor.Yoksa biliyoruz, CHP sosyolojisinin kendine sürekli yeni liderler üretecek özgün bir dinamiği yok!Türkiye'de olanların dışarıda; dışarıda olanların Türkiye'de çok net siyasi karşılıkları olduğunu bilerek yazan çok az kişi var.O yüzden kamuoyu CHP'de ve muhalefette olup bitenleri iki liderin çekişmesi olarak görmeye itiliyor.Oysa Kılıçdaroğlu "" bir siyasetçi değil;ve gerekirse, durduğu yerde "direniyor."Gün gelir, onu kaset komplosuyla liderliğe getirenler bir gün kulağına "!" der, hiç bekletmeden çekilir, şüpheniz olmasın!Peki izlediğimiz tablo neyin nesi?Avrupasiyasetiniliderlerle dönüştürmeyebaşladı.Aynı şeyi Türkiye'de muhalefet içinden de yapmaya çalıştılar, çalışıyorlar, çalışacaklar.İtalya'dan Polonya'ya kadar birçok ülkede başarılı da oldular.Muharrem İnce, belki farkında bile değildir ama onun üzerinden yapılan da böyleydı. Yine yaparlar.Ama burası Avrupa değil!O hep unutuluyor.