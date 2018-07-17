"Kahvaltı güzeldi... Parayı da Trump ödedi."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Trump'la baş başa yaptıkları kahvaltının ardından gazetecilere bu açıklamayı yaptı...

Fena espri sayılmazdı.

Çünkü Trump sürekli paradan konuşmuş, müttefiklerinin maddi katkılarının düşüklüğünden yakınmış, hatta aba altından "böyle giderse ben bu işte olmam" sopasını göstermişti.

Ama işte eninde sonunda parayı ödeyecek olan ABD'ydi.

Nihayetinde "efendi" oydu.

NATO demek ABD demektir.

Gerisi diplomasi yorumcularının "eğlencesi"dir.

Herkes "hiza"ya girdiğinde ABD için para dert değildir; öder.

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