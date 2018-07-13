Bazen kelimelerin gücü fena halde kalbimi kırıyor. Dilin cazibesine ve aldatma becerisine çok bozuluyorum.

Yık, dök, kır...

Sonra iki gönül çalıcı lafla hepsinin üzerine sünger çek ve kırdığın yerleri yapıştırmaya bile yeltenme...

Nasıl olsa kelimeler ve bizi her daim baştan çıkartan kavramlar var!

Yalancılıklar, yapaylıklar, kandırmacalar...

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