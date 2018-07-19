Çok asosyal bir insanım, net!

Yine de son birkaç yılda ilginç tanışıklıklarım oldu.

Mesela ciddi biçimde "muhafazakâr" görünen bir çevre tanıdıkça şaşırttı beni...

İşadamları, hekimler, eğitimciler, mühendisler, akademisyenler...

Hepsi de gelenekçiydi...

Ama geniş muhafazakâr çevreden farklı olarak seçkinci bir bakışla halka mesafeli durmaları dikkat çekiciydi.

İlginçtir, tanışırken hemen hepsinin ağzından ilk çıkan laf şu olmuştu: "Ne yalan söyleyelim; Sabah, Star, Akşam gibi gazetelerden pek hoşlanmayız!"

Sonra haber kanalı izlemediklerini, ara sıra NTV'ye baktıklarını da (her nedense!) belirtme ihtiyacı duyuyorlardı.

Ciddi bir şey konuşabildik mi? Zor.

Çünkü paradan puldan ve hatta magazinden başka konular açıldığında sıkılıyorlardı.

Bazılarıyla kısa zaman içinde ister istemez koptuk.

Sorarsan, hepsi de AK Parti'yi destekliyorlardı.

Ancak haberleştiklerimden aldığım izlenim şuydu: 24 Haziran'dan önce acaba Saadet'e mi, yoksa İnce'ye mi diye kıvranmışlardı, 24 Haziran'dan sonra "reisci" olmuşlardı!

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