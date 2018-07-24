Her gün "Beyaz Türkler"le iş güç, ahbaplık, komşuluk, akrabalık maçlarına çıkanların durumu Mesut Özil'inkinden daha zor...

"Ne haliniz varsa, görün!" diyerek kendi dünyanıza çekilemiyorsunuz...

Bu iş sosyal medyadaki paylaşım sitelerinde var olmaya benzemiyor. Oralarda takip etmeyi bırakarak veya çok kızdığınızda engelleyerek kurtulabilirsiniz ama hayatta imkânsız.

Her yerdeler.

Fırsatını bulduklarında beyninizi yemeye...

Kibirlerini başınızdan aşağı boca etmeye...

Akıl almaz cehaletlerini bilgi diye satmaya devam ediyorlar.

Dikkat ettiniz mi?..

Ecnebiden daha ecnebi malum çevre Mesut Özil konusunda pek sesini çıkarmıyor.

Batı karşısındaki bitmez tükenmez eziklik ile Erdoğan'a duyulan nefretin birleşiminden oluşan pis bir sessizlik bu.

Öyle ya başarılı futbolcu onlara göre büyük bir yanlış yapıyor: Hem Alman Milli Takımı gibi bir markanın değerini bilmemiş oluyor hem de Erdoğan'la fotoğraf çektirmek gibi büyük bir hataya(!) imza atışını savunuyor...

Tabii bu tayfanın arasında ezikliğine "cool" bir hava katmak için "işinle siyaseti karıştırmayacaksın" diyen tipler de var.

Gülsen, gülünmüyor.

Kızmak, kendimizi tüketmekten öteye gitmiyor.

Bunlarla "birlikte yaşamayı öğrenmek" ne zor imtihan!