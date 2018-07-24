Dün burada sözünü ettiğim Aum Şirinkyo adlı inanç grubunun ibretlik bir yönünü biraz daha açmam gerektiğini düşündüm...

1995'te Tokyo metrosuna sarin gazı saldırısıyla ifşa olan Aum'un aslında global bir yapı olduğu daha yeni yeni anlaşılıyor.

Yeni sarin saldırıları planlamayı sürdürmüşler, biyolojik silah yapmak için laboratuvarlar kurmuşlar. Rusya parlamentosuna verilen bir raporda bu kültün bazı bağlılarının 90'larda Rusya ve Azarbeycan'da helikopter pilotluğu eğitimi gördüğü belirtiliyor.

Amerika'daki varlıkları ise 1987 yılına kadar geri gidiyor.

Şimdi sıkı durun...

Bazı kaynaklar Aum'un Avustralya'da 1990-95 arasında ciddi nükleer denemeler yaptıkları ve Mayıs 93'te küçük çaplı bir patlama deneyi gerçekleştirdiklerini iddia ediyor.

Şimdi söyleyin bana...

Devletlerin istihbarat örgütleri böyle işlerden ne kadar süre habersiz kalabilir?

Önüne gelenin böyle kritik işleri oyuncak haline getirmesine izin verilir mi?

Çok açık ki...

Yeni "din"ler ve "inanç grupları" devletler tarafından manipülasyon ve operasyon aracı olmak üzere filizlendiriliyorlar.