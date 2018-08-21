Bize niye "burada" olduğumuzu unutturan; eşyayı putlaştıran; sevgilerimizi nasırlaştıran; ruhumuzu "endişe hastalığı"na köle eden ne varsa... Bütün o zincirleri hemen şuracıkta (hiç değilse şimdi/ birkaç gün için) "kesip" atmak gerekiyor. Bayram bayram olacaksa, sanırım böyle olacak.

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