Bize niye "burada" olduğumuzu unutturan; eşyayı putlaştıran; sevgilerimizi nasırlaştıran; ruhumuzu "endişe hastalığı"na köle eden ne varsa... Bütün o zincirleri hemen şuracıkta (hiç değilse şimdi/ birkaç gün için) "kesip" atmak gerekiyor. Bayram bayram olacaksa, sanırım böyle olacak.***
Bayramı fırsat bilip tatile kaçan "işletme/insan
"lara kızmak kolay... Peki kalanların hali nicedir? Kurbanları, bayramlaşmaları, ziyaretleri nasıldır?.. Hayvanlara eziyet çektiren kesimlerin, muhabbetin kapının dışında kaldığı ziyaretlerin
, her ağız açılışında arı gibi sokan dillerin bayramı gönüllere ferahlık ve sevinç katabilir mi?***
Kurban geleneğini sindirmiş kişinin zihninde Habil'in (Kur'an adını vermez) kardeşine söyledikleri yankılanır: "Allah
, ancak korkup sakınanlardan kabul eder, sen beni öldürmek için elini uzatırsan, ben karşılık vermeyeceğim." (Maide-27)***
Şimdi ister istemez hatırladım... 90'lı yılların
ortalarıydı. Seküler kesim
her Kurban Bayramı
'nda tükettiği
etler ağaçlarda yetişiyormuş gibi
yapıyor ve ortalıkta kan görünce fenalık
geçiriyordu. Dindarlar
ya içlerine
kapanmışlar ya da sekülerlere hoş
göstermeye çalışmak üzere Kurban
Bayramı'nı bir "mübarek hayır işi
"
gibi yansıtır olmuşlardı. Sıra kurban
geleneğinin köklü anlamını konuşmaya
bir türlü gelemiyordu. Yeni Yüzyıl gazetesindeydim
o zamanlar. Çapımdan
epey büyük bir işti ama oturup kurban geleneği, antropolojideki ve vahiydeki yeri
üzerine bir yazı kaleme
aldım. Epey gürültü kopardı. Başlığı
aklımda: "Korkup sakınanların şiddeti
." ***
Kısaca buraya tekrar not etmeliyim: Kurban, insanın kanla derin biçimde yüzleşmesidir...
Belki böylelikle
parmağı kesilince ortalığı ayağa
kaldıran insanların toplumlarının dünya
savaşlarını çıkartan zalimler olduğunu
anlayabiliriz... Şimdilerde (ben dahil)
çoğumuz kurbanlarımızın kanını görmüyoruz. Allah kabul etsin, fakat "sembolik eksik
" hiç hafife alınmayacak özellikler
taşır. O halde alnımızdaki kurban
kanı eksikliğini hiç değilse zihnimizde
kapatmak boynumuzun borcudur.***
Sevgili okurlarım Kurban Bayramı'nızı kutluyorum; neşe, kurbiyet ve zarafet içinde geçmesini temenni ediyorum.