Anlamak için insanda yürek olmalı. (DOSTOYEVSKİ / Budala )

Birbirimizi yeniden tanır gibi, birlikte İstanbul'u keşfetmekten, şehrin ve Füsun'un her gün yeni bir halini görmekten derin hazlar alıyordum (...) Şehir bize hayatımızın sıradan yanını hissettiriyor ve herhangi bir suçluluk duygusuna kapılmadan alçakgönüllü olmayı öğretiyordu. (/ Masumiyet Müzesi)Kalabalık içinde olmak, bir yandan dikkatimizi dağıtırken bir yandan da bizi birbirimize daha çok yaklaştırırdı. Pis kokulu kanalın kıyısında durur, para çıkarmak için çamurun içine dalan çocukları izler, seyyar satıcıdan aldığımız karpuz dilimini yiyerek şehrin öteki aylakları arasında adsız sansız kişiler olarak dolaşmaktan belli belirsiz bir mutluluk duyardık./ İskenderiye Dörtlüsü-Justine)Tablonun tamamını unutmanın sırrı her şeye yakından bakmaktadır. (/ Ninni)Hayaller gerçekleşmezler. Hayaller ölürler. Hayaller uzlaşırlar. Hayaller arka bahçede sarhoşluk verici maddelerle takas edilirler. Hayaller dalak kanserine yakalanırlar. (/ The Gum Thief)Ağlama sen, şu şarkı bitmeden gelirler (/ Aramızdaki En Kısa Mesafe)Yaşamak kolay değil, aynaya baktığınızda katilinizi görüyorsanız. Kimse sizi kendinizden iyi öldüremez.. (/ Tek Kelimelik Sözlük)Durmadan öğretmen değiştiren bir çocuğa ders vermek imkansızdır. (/ İmkansızın Şarkısı)Masallara bakın, masallar sıkıntıya düşüp kurtulmakla ilgilidir. Çekilen zorluklar okuldur daima ama öğrenmek bir tercih meselesidir. (/ Yakındaki Uzak)Prenses kurbağayı öptü ama yakışıklı bir prense dönüşmedi, ama böylesi de iyiydi, çünkü prenses onu bir kurbağa olarak seviyordu. (/ Seni Sevmiyorum)Şimdi tek başımayım. Baskı kalktı. İşte boş kahve fincanları. Şimdi kimse beni görmüyor, ben de değişmiyorum artık. Beni yalanlar ve cümleler için duyulan ihtiyaçlardan kurtaran yalnızlık için Tanrı'ya şükürler olsun. (/ Dalgalar)