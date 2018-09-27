BM Genel Kurulu'ndaki liderler, Trump'ın "İki yıldan kısa bir sürede ülkemizin tarihindeki bütün yönetimlerin başardığından daha çoğunu başardık. ABD, şimdi daha güçlü, daha zengin, daha güvenli..." sözlerine güldüler tabii...

Buna gülmek kolay!

Al işte Trump kafası, Trump kibiri, Trump abartısı, der gülersin.

Ama mesela İran'ı suçlarken şöyle dedi Trump: "İran kendini zenginleştirmek için bulduğu her kaynağı yağmalamaktadır."

Sanki ABD'yi anlatıyordu ama kimse gülmedi.

Latin Amerika'yı suçlarken de "Suç ağları ve kışkırttıkları uyuşturucu kullanımı kırılgan toplumları kötü etkilemektedir" dedi.

Kendi ülkesinin tarifi gibiydi, buruk bir gülümsemeyle dinlenecek sözlerdi.

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