BM Genel Kurulu'ndaki liderler, Trump'ın "İki yıldan kısa bir sürede ülkemizin tarihindeki bütün yönetimlerin başardığından daha çoğunu başardık. ABD, şimdi daha güçlü, daha zengin, daha güvenli..." sözlerine güldüler tabii...***Avrupa liderlerinin halleri acıklı
Buna gülmek kolay!
Al işte Trump kafası, Trump kibiri, Trump abartısı, der gülersin.
Ama mesela İran'ı suçlarken şöyle dedi Trump: "İran kendini zenginleştirmek için bulduğu her kaynağı yağmalamaktadır."
Sanki ABD'yi anlatıyordu ama kimse gülmedi.
Latin Amerika'yı suçlarken de "Suç ağları ve kışkırttıkları uyuşturucu kullanımı kırılgan toplumları kötü etkilemektedir" dedi.
Kendi ülkesinin tarifi gibiydi, buruk bir gülümsemeyle dinlenecek sözlerdi.
...
Pentagon/Trump ikilisinin çizdiği yeni yol Avrupa'nın çıkarlarına bütünüyle aykırı ama güçlü biçimde ses çıkaramıyorlar.
Bu siyasi ahlak açısından ciddi bir zafiyet. Cesaret sıfır, çürüme belirgin
.
Toparlanacak gibi de değil. BM kürsüsünden Erdoğan'ın verdiği ayarın
(sadece Kudüs vurgusu
bile başlı başına Trump'ın
yüzünü kızartacak nitelikteydi) onda birine cesaret eden bir Avrupalı çıkmadı
. Bundan sonra
da çıkacak gibi değil. Macron
'un Genel Kurul konuşması da ortada! ABD
'nin adını anmadan ABD'nin İran politikasından şikâyet etti. Yine Trump'ın adını anmadan "Nasyonalist politikalar dünyayı felakete götürür
" falan da dedi.
Nihayetinde, Kuzey Suriye'de ABD izniyle asker bulundurabilen bir ülkenin liderinden daha fazlası da beklenemezdi.***Şeytan
ayrıntılarda gizli derler ya...
Trump konuşmasında Ürdün
'e özel bir vurgu yaptı ki, dikkatlerden kaçmamalı.
Bu ülke öyle merhametliymiş ve öyle doğru politika (!) izliyormuş ki, "mültecileri evlerine en yakın yerlerde barındırıyormuş.
"
Türkiye'den hiç söz etmedi tabii.
Ama Ürdün ile özel bir işi var ABD'nin
. Yağlar, ballar boşuna
değil.
Ürdün'ü "İngiliz egemenlik alanı
"ndan kopartıp Suudiler gibi
tamamen kontrol etmeye başladıklarında
"İsrail dışına çıkartılmış ve Ürdün toprakları ve Sina'ya yayılmış büyük Filistin
" projesini
başlatacaklar.
Bu da bir kenarda not olarak bulunsun.