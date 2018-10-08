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HAŞMET BABAOĞLU
08 Ekim 2018, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Hangi ABD? Almanya “Alman”ya mı? Fransa kimin?

Yıl 1949.
'nun ilk Genel Sekreteri Lord Ismay teşkilatlanmalarının gayesini şöyle açıklıyor: "Rusları dışarıda, Amerikalıları içerde, Almanları aşağıda tut!"
Eh, savaştan yeni çıkılmıştı, Nazilerin kara gölgesi hâlâ Avrupa üzerindeydi, böyle denmesi normal, diyeceksiniz...
Fakat birçok NATO uzmanına göre durum bugün de aynı. Değişen bir şey yok.
O halde şu sorular geçerli...
Bugün dediğimiz devletin ne kadarı "Alman"ya?
Bu ülkenin geleceğinin sınırlarını çizen kim ve neresi?
Almanya dış politikası, ittifakları ve ordu stratejilerinde "bağımsız" bir ülke mi?

***
Şöyle klişe ve yaygın bir yaklaşımımız var...
ABD ile olmadı mı, ile yaparız, hatta 'le...
İlle de Batı'yla bağlantıda kalarak sıkıntılarımızı çözeceksek olmazsa, Almanya sağ olsun...
Almanya'yla da mı olmadı, Fransa ve İngiltere ne güne duruyor!
Katar iyi ama nedense arkası gelmiyor, o zaman başka bir "dost" mu bulmalı?
Vesaire, vesaire..
Bu yaklaşım medyada ve toplumda olduğu için siyasetin üst kademelerinde de karşılık bulabiliyor.
Sıkıntılı bir durum.
Manevra yapmadan önce görünen tablonun arkasını sorgulamak gerekiyor.
ABD'de şu an biri nasyonalist, diğeri küreselci iki ABD olduğunu ve çatıştıklarını görmezsek olmaz.
Almanya'nın ne kadarı Alman, ne kadarı Pentagon/ CIA etkisinde? Cevabı çok kritik bir soru bu.
Ya da mesela...
Bugünkü bildiğimiz Fransa mı, yoksa Macron projesi üzerinden "küreselci" bir manipülasyon alanı mı oldu?
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Bunları niye yazıyorum?
ABD bize ne zaman sırtını dönse, hemen "Batı'yla ilişkilerimizi Almanya'yla kotarırız" diye düşünülüyor.
Oysa 'nın son ziyareti sonrası satır aralarında ifade ettiği gibi Merkel'i de yalnızlaştıran bir ortam var.
Alman devletini geçelim...
Alman sokakları ve medyası "uzaktan" idare ediliyor.
Örtülü gazetecileri ve aşırı sağcı siyasetçilerle küreselcilerin etki ajanları sokakta ve medyada birbirleriyle çatışıyor. Üstelik iki taraf da Türkiye'ye karşı çok soğuk.
Öyle bir döneme girdik ki, bu gerçeği hesaba katmadan fikir yürütmek de, iş yapmak da hata olur!
Şimdilik burada keseyim, sonra devam edeceğim.

***

AYNA
İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetine benzesin; çok uzaklaşırsan donarsın, çok yaklaşma yanarsın. ŞİRAZLI SADİ

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