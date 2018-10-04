Neden güzel sözlere düşkünlüğümüz arttı?

Sanırım güzel eylemlerden umudumuzu kestik, güzel sözler ve fikirlerde teselli arıyoruz. Bir tür estetik umutsuzluk!..

11 Mayıs 2014'te bu köşede böyle demişim.

Geçen dört yılda düşüncem değişti mi? Hayır!

Fakat asıl değişiklik yayın ve sosyal medya dünyamızda oldu.

Artık marifet belleyip oraya buraya kopyalanan sözlerde "güzellik" arayan kalmadı.

Hele hikmetle bezenip günümüze kadar gelmiş "özlü" sözlere dönüp bakanlar iyice azaldı.

Şimdi doğrudan hedefi vuran amiyane ifadeler ve okuyanda geçici olarak "aranan kan bulunmuştur" hissini doğuran cümleler gözde.

Bunlardan ara ara birer doz alıp kendi kuytuna çekiliyorsun...

Hani derler ya, "kafası" iyi.

Ama etkisi çabuk geçiyor, ayılıyorsun ve bir bakıyorsun ki, her şey bıraktığın gibi...

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