Gelin, yakın geleceğin bizi doğrudan ve derinden ilgilendiren kriz/ çatışma/ düğüm noktalarının listesini çıkartalım...

Hem hatırlatma olsun, hem de zihinsel hazırlık ve alıştırmalara kapı açsın...

1- Artık kesin.. ABD, Kuzey Suriye'de merkezini PYD/PKK'nın oluşturacağı bir devlet istiyor. Tartışılacak yanı kalmadı. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in laf oyunları yapıp Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Birleşmiş Milletler şemsiyesine katılmasını istemesi kritik işarettir.

2- Hiç hayal kurmamalı!.. Biz Afrin operasyonuyla ve bölgede Rusya ile yaptığımız işbirliği sonucu terör kuşağının Akdeniz'e çıkma çabalarını engelledik. Fakat ABD'nin planının nihai olarak bu kuşağı Akdeniz'e kadar uzatmak olduğunu unutmamalıyız.

3- ABD ve yeni müttefiklerinin Ortadoğu'yu baştan şekillendirme hesaplarında Lübnan hâlâ ciddi bir sıkıntı. İsrail mevcut Lübnan devletini ve demografisini kökten değiştirmek istiyor. Bu küçük ülkeye Fransa'nın hamilik yapması şimdilik suların ısınmasını önlüyor ama vakit daraldı. Rus Dışişleri Bakanı'nın İsrail'i uyarırken "sakın Lübnan'a müdahil olmayın!" anlamına gelen sözleri bu bakımdan ilginçti.

4- ABD'nin bölgede Suudileri "neo-kolonyal çiftliğin kâhyası" olarak kullanmak istediği açık. Ama Doğu Akdeniz'deki kirli hesapların "tetikçi"sinin Mısır olma ihtimali giderek yükseliyor, hatta kaçınılmazlaşıyor. Mısır'a dikkat etmek gerekiyor. Bu ülke medyasında artan Türkiye düşmanlığı üzerinde de durmalı.

5- İran konusunda uzun uzadıya bir şeyler söylemeye gerek var mı? Pentagon'un 2019'u bu ülkede rejim değişikliği için son tarih olarak belirlediğini biliyoruz.