Her tür sevgi tekrarlara bayılır, çünkü tekrarlar zamana kafa tutarlar. (JOHN BERGER / Saat Kaç?)

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İnsanın bir başkası tarafından sevildiğinin farkına varması sevindirici olabileceği gibi birden korkutabilir de. Neden sevildiğinden emin olamayınca, hak etmediği bir şeye sahip olmuş gibi hissediyor insan. Chloe'ye ne kadar aşık olursam olayım, bana olan ilgisi cesaretimi kırıyordu. (/ AşkÜzerine)Halbuki kendi ağzında sadece onun ismi vardı, fakat resmi olarak "Suat Hanım" değil, "Suat", "Suat", fısıldayarak, ah ederek çıkan "Suat, şükran ve saadetle, hararet ve iştiyakla yalvaran bir "Suat" ismi vardı (...) o ismi kendi kendine söylemeye, ona yalnızlıklarda hitap etmeye başladı, bu memnu bir şeyin gizlice yapılması saadetiyle onu mesut ediyordu. (/ Eylül)Soğuk yokluklarda yakamıza yapışan şu ateşli hastalığı, şu bilinmeyen ülke özlemini, şu merak bunalımını bilir misin? Sana benzeyen bir yer var (...) mutluluğun sessizlikle birleştiği bir yer. Gidip orada yaşamalı, gidip orada ölmeli işte. (/ Paris Sıkıntısı)Çatalda şeytan vardır (...) Kaşıksa kötü niyetle ya da işleri rastlantıya bırakarak hareket etmez. Yumuşak biçimde kaymağını almak üzere sıvının yüzeyini usulca okşar. Onda bebeğine mama veren annenin tatlı ve sabırlı hareketine benzer bir yuvarlaklık, iç bükeylik, yumuşaklık vardır./ Düşüncelerin Aynası)Herkes unuttuğu zaman, insan kendini hatırlar. (/ Siz Rahat Yaşayasınız Diye)Doktorunuza olabildiğince az görünün. Araya araya sonunda sizde mutlaka bir şey bulacağını bilin. (/ Son Siyah Saçım ve İhtiyar Delikanlılara Bazı Öğütler)Üç yaşındayken bir Marslıdan farksızsındır. Dünyaya ayak basan bir Marslı olmak heyecan verir ama ürkütücüdür de. Bir sürü belirsiz ve yeni şeyi gözlemlersin. Hiçbirini çözecek anahtara sahip değilsindir. (/ Yağmuru Seven Çocuk)Ey eşyasız gece! Ey kör pencere, ey itinayla kapanmış kapılar! Eski zamandan gelen düzenlemeler, üstlenilmiş, onaylanmış ama asla anlaşılmamış!Ey sessizlik içindeki merdivenler! (/ Malte Laurids Brigge'nin Notları)