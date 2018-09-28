İş neredeyse dolandırıcılığa dönüştü...

İlginç yanı, itiraz eden yok, talep çok.

Hangi kitapçıya girsem rafları fena halde uyduruk "kişisel gelişim" kitapları dolduruyor.

Üstelik türün yeni kitaplarında o eski bilimsel görünme ve ciddiye alınma çabalarından da eser kalmamış.

Başlıklar pespaye.

Öneriler net: "Bok gibi hissetmekten vazgeç... Bazen olmaz, aldırma... Biraz da dinlen... vb."

Kitapçılar böyle de plaza ofislerindeki durum farklı mı?

Masalarda hep aynı kitap: "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı."

Belli ki, bu kitabı kafaya takmışlar!

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