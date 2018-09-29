O halde...

Önümüzdeki on yıl içinde 30 milyon kişiyi öldürecek bulaşıcı hastalıklarla karşılaşacağız.

Hoppala, bu da nereden çıktı, diyorsunuz şimdi içinizden, eminim.

Dün internet sitelerinde pek "tıklanan" bir haber vardı:

Microsoft'un kurucusu Bill Gates geleceğe dair ne söylüyorsa, çıkıyormuş.

Gates 1999'da yazdığı "Düşünce Hızında Çalışmak" adlı kitabında "insanlar nerede olurlarsa olsunlar, minicik dijital cihazlarıyla işlerini takip edecek, para aktaracak, sağlık durumlarını yönetecek, haber okuyup, evlerinde kendileri yokken olan biteni izleyecek" demiş, hepsi çıkmış.

"E zaten bunların hepsi 99'daki dijital gelişimin normal uzantıları" diye düşünmekte haklısınız da...

İnsanın içine kurt düşüyor.

Adamın normal projeksiyonları böyle pompalanarak haber yapılıyorsa, çaktırmadan esas kritik tahmin ve iddialarına mı dikkat çekiliyor acaba?

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Bill Gates'in bir süredir sahip olduğu gelirin büyük bölümünü viral hastalıklar alanındaki araştırmalara yatırdığını biliyoruz.Sık sık da kamuoyunu uyarıyor:."Ne oluyor peki?Pentagon'un burnumuzun dibindeki Tiflis'te bir biyoloji laboratuvarı kurduğu; çok tehlikeli virüs deneyleri yaptıkları ortaya çıkıyor.anlaşıldı. (Projemalum: Bazı ırklaraözel, yani sadeceonları öldürecekhastalıklar üretmekmümkün!)Büyük olay.Fakat ilgilenen yok!Sıcak savaş tehditlerine, siyasal çatışmalara, küresel ekonomik krize odaklanan dünya kamuoyu bu türden "şeytanlık"ları gözden kaçırıyor.(Malum, bilgiteknolojisi içinde Amerikan devletive Pentagon'la en iyi geçinenGates'dir.)Durup dururken bu kadarkeskin "" uyarılarınereden çıktı?Niye binlerce insanı laboratuvarlarında çalıştırmaya başladı?Neyse, burada keseyim...Hafta sonu içiniz kararmasın.Sonra yine konuşuruz.