Siyasi partiler, yüksek bürokrasi ve iş dünyasında hâkimiyetini sürdürmek için kılıktan kılığa giren "siyaset oligarşisi"yle mücadele kolay iş değildir.

Üstelik bu ahtapotumsu yapı varlığını gözlerden kaçırma yolarını iyi bilir ve bütün dönemlerde ayakta kalmayı hedef edinir.

Belli ki, şimdilerde eski dostu ve kaçamayıp içerde kalmış hali vakti, gücü yerinde Fetö'cüleri kurtarmaya çalıştığı gibi bir izlenimim var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman bu konudaki sert uyarılarına bürokrasinin kulaklarını nasıl kapattığına tanık olmuşluğum var.

Ama yargının "gevşeme" hakkı yok!

Sanırım, Fetö'yle mücadelede bir tazelenme hamlesine ihtiyacımız var.