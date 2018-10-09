Bilmem, haberi görmüş müydünüz?

Trump türlü atıp tutmaları arasında birden Almanya'dan askerlerini çekmeye karar verdi ve çok şaşırdı.

Neye mi?

Almanya'da tam 35 bin Amerikan askerinin bulunduğuna...

Bu kadarı acayipti Trump'a göre...

Tabii böyle şıp diye bir karar verilemeyeceğini ona hatırlattılar.

Pentagon sözcüsü Pahon hemen "hiç öyle bir niyetimiz yok" açıklaması yaptı.

Çünkü işin esasını bilenler için acayip bir şey yoktu.

Bunu neden vurguladım?

Çünkü bazı arkadaşlar son günlerde Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Almanya'nın tutumunu hatırlatıyorlar.

Oysa öyle bir Almanya yok!

Bağımsız heves ve politikalara sahip Almanya 2. Savaş'tan beri "vitrindeki hayaller"den ibaret.