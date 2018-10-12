Yıllardır içimize sinmiş oryantalizmle boğuşuyoruz.

Yıllardır Doğu'ya, Ortadoğu'ya, Anadolu'ya sömürgeci bir Batılı gibi bakıp yaşayanların kültür sahasındaki hegemonyasını konu ediyoruz.

Kritik bir mesele bu.

Çünkü coğrafyaların işgali sona eriyor ama zihinlerin işgali çok uzun sürüyor.

Son zamanlarda net biçimde gözlemlediğim benzer bir problemimiz daha var ki, şöyle anlatabilirim...

Kendimize bir "şarkiyatçı" (oryantalist) gibi bakmamız berbat bir eziklik, burası tamam!

Fakat Batı'ya bakışımızın alabildiğine lumpen bir cehalet taşıması ve iddialarımızın uydurukluğuna ne buyurulur!

Bu da bir tür eziklik değil mi?

Belli ki, bu kez de feci bir oksidantalizmin oltasına yakalanmışız.

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