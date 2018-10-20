"Günümüz fotoğraf sanatı üzerine ne düşünüyorsunuz?" Cevap sözünü hiç sakınmadan konuşan Ara Güler ustadan gelsin:

"Fotoğrafın sanat olduğuna inanmıyorum.

Hiçbir şey olmayan kendilerini fotoğraf ile sanatçı kılıyorlar. Ama aslında fotoğrafçı bile değiller. Ha burnunu çekmiş, ha kuyudan su çekmiş, ha fotoğraf çekmiş, aynı şey. Onlar neyi çektiklerini bilmiyorlar.

Çeke çeke ıstırap çekiyorlar." (Hülya Küpçüoğlu röportajından)

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