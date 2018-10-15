Mevsim yazdı ama Bavyera Alpleri'nde bunun pek bir anlamı yoktu.

Adolf Hitler serin havada sabah yürüyüşünün ardından "Kartal Yuvası"na döndü.

Toplantı odasında onu çok ilginç bir konuk bekliyordu.

(Şimdi o odada turistik bir restoran bulunuyor.) Görüşme uzun sürmedi.

Hitler, Suudi Kralı'nın özel temsilcisi Halid el Hud'a "Biz İngilizlere ve Yahudilere karşı aynı davanın savaşçılarıyız" dedi ve kraliyet ailesine hediyesi olarak iletilmek üzere değerli bir hançer verdi.

Görüşmenin devamını Alman Dışişleri getirdi; Suudlara yüklü miktar cephane, uzun menzilli ve hava saldırılarına karşı kullanılacak binlerce silah hibesi için anlaşma yapıldı.

Tarih 17 Temmuz 1939'du.

Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgaliyle 2. Dünya Savaşı'na ilk adım atıldı.

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