Kabul etmek, her zaman doğru bulmak değildir. (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)

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Çocuklarda "tatlı" bulduğumuz şeyler umudu, güveni, kendiliğindenliği, hayreti ve basitliği sergilemeleridir. Çocuğun tatlılığı bize olgunluk yolunda ne çok şeyden fedakarlık etmek zorunda kaldığımızı anımsatır. Tatlılık, benliğimizin hayati bir parçasıdırsürgündeki parçası. (/ Aşk Dersleri)Nedir bu insanların içten içe çürüyüşü, bu çamur, bu fırtına... Bu kirin, temizliği bir daha getirmemek üzere yaralaması niçin? (/ Eylül)Kentin karmakarışık yollarında üç saat süren sürükleniş, tıkanan trafik, arızalanan arabalar, kazalar. Sıcaktan sersemlemiş halde, sabırsızlanarak... Bütün bunlar, iş yerime, beni delirten yere ulaşmak istediğim için. İşte bu sırada anladım ki, kentli birey böyle bir ortamda kendisinden çok daha güçlü bir sistem tarafından varlığından kopartılmıştı. Sistem ondan bir nesne olmasını dahi değil, sadece körleşmiş bir parçacık istiyordu (...) Çölde, bin kilometre karelik bir alanda araba sürmek istiyorum; sahip olabileceğimiz tek özgürlük bu. (/ Cool Memories)Özgürlük bir panzer gibi ruhumu eziyor. (/ Sarsıntı)Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (/ Evrenin Sonundaki Restoran)Justine'nin budalalıkları olmadığını kim söyleyebilir? Hazlara tapma, gösteriş merakı, değersiz insanların övgülerine önem verme, kendini beğenmişlik. Bütün bu zararlı otları sulayıp yeşerten şey paradır. (/ Justine)Pipomu doldurdum; düşüne düşüne... Yaktım, çektim, üfledim; düşüne düşüne... Kalktım pencereye yaklaştım, yağmuru seyre daldım; hep düşüne düşüne... Meğerse ne hiçten, ne lüzumsuz şeyler de düşünülürmüş) (/ Tanıdıklarım)Öyle sanıyorum ki, su olmadan yüzmeyi denedim. (/ Ayak İzlerinde Adımlar)Kedisini düşündükçe üzülüyordu, ya başına bir şey gelirse diye kaygılanıyordu. Oysa kediler başlarının çaresine bakabilir, hayatta kalabilirler. Dünya ne zamandır asıl insanlar için tehlikeli bir yer. (/ Seyrek Yağmur)