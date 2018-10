Kitapçıdaki rafların en havalı noktasında o başlık dikkatimi çekti: "Anda Kalmak."

İçimden "hâlâ mı?" diye geçirdim; "geçmemiş miydi bunun modası..."

An nedir ki?

Bu cümleyi içimden geçirdiğim süre...

Şu sıralarda okur yazar kitle (herhalde psikolojik / zihinsel çözüm arayışlarını tükettiklerini sandıklarından olsa gerek!) şimdi de "beyinciler"in kapısını çalmaya başladı ya, bir de öyle söyleyeyim...

An denilen şey, beyin / nöroloji deneylerine göre en fazla üç saniyelik bir farkındalık...

Fakat esas derdimiz başka tabii...

Şimdiki zaman tecrübemizi uzatmak, yaymak, genişletmek istiyoruz...

Bu yüzden de bize "akıp giden zaman yok, birbirine eklenen anlar var" diyen geleneksel hikmetin içinden kelimeyi çekip aldık, modern züppeliklerimize yem yapıyoruz.

***

***

Burada dikkat edilecek noktaya gelince...Önce işin hinlik tarafına bakalım...Hiç öyle süslü kelimelere, "Kişisel Gelişim" gevezeliklerine takılmayın...Gerçekte olay şu:bencil ve tuzu kurubireycilik "anda kalma"ya çalışıyor.Aslında uzun tutulmuş bir "" arayışından başka bir şeydeğil.Gelsin aforizmatik kitaplar, türlü çeşitli kurslar, meditasyonlar falan...Ama kovaladıkça kaçar zaman.Durdurmak istedikçe akar.Hele gelecek endişesini savuşturmak kolay mı?Bir de olaya az çok doğru yerinden yaklaşanlar var;...Esas onların arayışı üzerinde durmalıyız.Şu bildiğimiz "an" öyle uzatılıp yaşanamaz amaMesela geleneğin dediği gibi..., sadece çay demlemeli, zihnimizi fokurtusuna odaklamalı, tadındaki lütfu sonuna kadar hissetmeliyiz.de aynı şey geçerli. Peki zihni oraya buraya dağılmadan hiçbir işe girişemeyen günümüz insanı bu işin altından kalkabilir mi?Mesela bir kez olsun, çay fokurdarken cep telefonundaki biplere ve sosyal medya paylaşımlarına bakmadan demlenmesini bekleyebilir mi?