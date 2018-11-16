Dikkatle bakan sever.

Durup bakmak, sevmektir.

Sevmek, dünyaya sevdiğinin gözüyle bakmaktır.

Becerebilsek, belki Simone Weil gibi hissedip düşüneceğiz: "Katıksız dikkat, ibadettir."

Ama bakmayız.

Dikkatimiz nerdeyse her zaman dağınık.

Biz yavaşsak bile zihnimiz hızlı.

Bunu hayvanlarla haşır neşir olanlar iyi bilirler. Dikkatle bakınca hayvanların "dilsiz" olmadıkları fark edilir. "Kuş dili" öyle öğrenilir. Rüzgârla öyle konuşulur. Taşlar bile öyle dile gelir.

Ama ne kadar nadirdir böyle anlar hayatımızda!

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