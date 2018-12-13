Başkan Erdoğan tek hamlede oyunu, dekoru, sahneyi yerle bir etti!***
"Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur" dedikten sonra can alıcı cümleyi ekledi:
"Bu bizim için bir masaldır."
Belli ki, James Jeffrey son Ankara ziyaretinde "DEAŞ bitene kadar Suriye'de kalacağız, bu savaşta en önemli destekçimiz YPG-SDG'dir" tezini sürdürdü.
Ankara'nın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ne verdiği karşılık da açık:
Bu kadarı fazla, yemezler!
Neymiş?
Deyr-Zor'da DEAŞ ile SDG güçleri çatışıyormuş. Şimdi bu düzeni bozmamak gerekiyormuş.
Jeffrey'in arkasına saklandığı oyun bu. Malum, SDG (Suriye Demokratik Güçleri) de ABD'nin diğer masalı
.
Peki Deyr-Zor'da ne oluyor?
Gerçekten DEAŞ'la savaşılıyor mu? Rusya Savunma Bakanlığı geçen ayın 9'unda
İHA'ları tarafından alınan görüntüleri
yayınladı. Görüntülerde "DEAŞ görüntülü" konvoyların
Rus uçakları tarafından vurulması ABD
uçaklarınca engelleniyor; kilometrelerce uzunluktaki
konvoylar hiçbir müdahaleye uğramadan Irak
sınırına ulaşıyordu.
Bu bilgiye aylar önce BBC tarafından elde edilen Rakka'dan güle oynaya kamyonlara bindirilerek uğurlanan DEAŞ militanlarının görüntülerini
de eklersek tablo iyice netleşiyor.***
"Masal
" kelimesi aslında çok şey anlatıyor.
En baştan almak gerek... DEAŞ'ın ortaya çıkışı
...
DEAŞ anahtarının nedense ABD ve İngiltere'nin çıkarlarına uygun düşen bütün kapıları birer birer açışı...
İngiltere'nin devreden çıkışıyla işlerin karışması ve Batı'daki DEAŞ eylemlerinin devletlerin canını sıkmaya başlaması...
DEAŞ'ın varlığı giderek istihbarat örgütlerinin kavgasına örtü haline gelince
tasfiye kararının verilişi...
Rusya, Türkiye, İran anlaşıp Suriye'deki savaşı durduracak adımları atmaya başlayınca kuzeyde PYD/ YPG sıkışması üzerine ABD'nin tekrar DEAŞ kartını devreye sokması
...
Hepsi masalın parçası.***
Şüpheniz olmasın ki, "masalcı
"nın içimizdeki maşaları hemen çalışmaya başlayacaklardır.
O yüzden çok dikkatli fakat bir yandan özellikle sakin ve vakur kalmamız gereken bir döneme giriyoruz.