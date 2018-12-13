Başkan Erdoğan tek hamlede oyunu, dekoru, sahneyi yerle bir etti!

"Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur" dedikten sonra can alıcı cümleyi ekledi:

"Bu bizim için bir masaldır."

Belli ki, James Jeffrey son Ankara ziyaretinde "DEAŞ bitene kadar Suriye'de kalacağız, bu savaşta en önemli destekçimiz YPG-SDG'dir" tezini sürdürdü.

Ankara'nın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ne verdiği karşılık da açık:

Bu kadarı fazla, yemezler!

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Neymiş?Deyr-Zor'da DEAŞ ile SDG güçleri çatışıyormuş. Şimdi bu düzeni bozmamak gerekiyormuş.Jeffrey'in arkasına saklandığı oyun bu.Peki Deyr-Zor'da ne oluyor?Gerçekten DEAŞ'la savaşılıyor mu?İHA'ları tarafından alınan görüntüleriyayınladı. Görüntülerde "DEAŞ görüntülü" konvoylarınRus uçakları tarafından vurulması ABDuçaklarınca engelleniyor; kilometrelerce uzunluktakikonvoylar hiçbir müdahaleye uğramadan Iraksınırına ulaşıyordu.Bu bilgiye aylar önce BBC tarafından elde edilende eklersek tablo iyice netleşiyor." kelimesi aslında çok şey anlatıyor.En baştan almak gerek......DEAŞ anahtarının nedense ABD ve İngiltere'nin çıkarlarına uygun düşen bütün kapıları birer birer açışı...İngiltere'nin devreden çıkışıyla işlerin karışması ve Batı'daki DEAŞ eylemlerinin devletlerin canını sıkmaya başlaması...DEAŞ'ın varlığı giderektasfiye kararının verilişi...Rusya, Türkiye, İran anlaşıp Suriye'deki savaşı durduracak adımları atmaya başlayınca kuzeyde PYD/ YPG sıkışması üzerine...Hepsi masalın parçası.Şüpheniz olmasın ki, ""nın içimizdeki maşaları hemen çalışmaya başlayacaklardır.O yüzden çok dikkatli fakat bir yandan özellikle sakin ve vakur kalmamız gereken bir döneme giriyoruz.