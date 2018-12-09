Ne çok karanlık sıkışmış içimize. Her ışıkta, geçmişten kalan kekik kokulu bir anı, geleceğe uzanan altın tüylü kuş kanatları var. Işıklarda inecek var. (TARIK TUFAN / Bir Adam Girdi Şehre Koşarak)

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Anlayabildiğim her şeyi aşk sayesinde anlıyorum. (/ Savaş ve Barış)Aşk nedir bilmiyorum artık. Bir hafta önce pek çok fikrim vardı. Aşk nedir, nasıl kalıcı kılınır. Şimdi aşığım ve en ufak bir fikrim yok. Şimdi aşığım ve bu konuda bir aptaldan farkım yok. (/ Ağaçkakan)Yürümeye başladığınızda gazetelerdeki haberler umurunuzda olmaz. Çok geçmeden dünyaya ve çalkantılarına dair bütün bildiklerinizi unutursunuz. Ne son dakika gelişmelerini bekler ne de olayların nasıl başladığını ya da bittiğini öğrenmek istersiniz. Yürümeye başladığınızda bunların hiçbir önemi kalmaz. Bizi esir alan bu kısa ömürlü haberlerden ebediyetin huzuruna çıkarak kurtuluruz. (/ Yürümeye Övgü)Kendi içine yürümek ve saatler boyu kimselere rastlamamak. (/ Genç Bir Şaire Mektuplar)Yağmur durduğunda suyu muşambamdan silkeledim, eşyalarımı toplayıp ısınmak için yürümeye başladım. Fırtınadan hiç etkilenmemiş, hatta ondan beslenmiş görünen Tuckamore ağaçlarına yeni bir takdir duygusuyla bakarken buldum kendimi. Rüzgarın şekillendirdiği, toprağa derin bir biçimde kök salmış bu küçük sağlam ağaçlar bulundukları yere mükemmel uyuyorlardı. Bense sürekli oradan oraya dolaşıyordum, gerekli donanımım yoktu, uyum sağlayamamış ve kaybolmuştum. (/ Patikalar Üzerine)Aldanmak her insanın başına gelen şeydir. Hem böyle şeyler ülker fırtınası gibidir. Mevsiminde gelir, geçer. (/ Ülker Fırtınası)Kendinden kopuş kendine giden en kısa yoldur. (/ Eksik Parça)Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (/ Evrenin Sonundaki Restoran)Yaşamak ilerlemek olamaz diye düşünüyor Cemil, ama geride bırakmak olabilir... (Sinek Isırıklarının Müellifi)