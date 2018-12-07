Antipati, sempati, empati, vd. Çok tanıdık ama bir taraftan da yabancı kavramlar.

Yine de şöyle bir düşünün...

"Antipati" nedir, bir kez öğrendiyseniz, sular seller gibi kullanırsınız. Hem de her seferinde doğru yerde, doğru anlamda kullanırsınız.

"Sempati" de öyle...

Ne anlama geldiğini karıştıranı hiç görmedim.

Ama "empati" farklıdır.

Şimdilerde pek moda olan bu kavrama ve ifade ettiği anlama karşı içimizde hep haklı bir güvensizlik, zihnimizde ise derin bir bulanıklık vardır.

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