Sorarsan, pek akılcılar...

Sorarsan, bilimden başka mürşit tanımıyorlar...

Sorarsan, onlardan daha doğrusunu bilen, onlardan daha evrensel düşüneni yok...

Ama kullandıkları kavramların sihriyle öyle kendilerinden geçiyorlar ki, tutabilene aşk olsun!

Sonra akılmış, bilimmiş, işin doğrusuymuş, ara ki bulasın!

Çoğu CHP'nin ufkuna birden güneş(!) gibi doğup ortalığı şöyle bir ısıttıktan sonra yavaş yavaş soluyor.

Bakalım, katma değer, empati, evrensellik kavramlarının hayranı Prof. Özgür Demirtaş'ı nasıl bir gelecek bekliyor?

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