Sabahın erken saatinde Küçüksu parkında yürüyorum...

Yağış yok ama Boğaz'dan içerilere doğru buz gibi bir rüzgâr esiyor. Hızlı yürüyüşçüler, hafif koşucular, bisikletliler art arda yanımdan gelip geçiyorlar.

Hepsi kulaklıklarını takmış, müzik dinleyerek kendilerini dışarıya kapatmışlar.

Kalabalık bir otobüsün veya metronun sıkıntısından kulaklıkları yoluyla uzaklaşan öğrencileri falan anlıyorum da, bunu anlayamıyorum işte! Oysa şehrin sesi belki sadece sabahları güzel! Boğazdan geçen şu şilebin makinelerinin homurtusuna bayılıyorum mesela...

Martıları işitmesek, olur mu?

Hem koşarken dinlenen müzik, müzik mi?

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