Kuzey Suriye'de ortam bir süreliğine soğur mu?

Belki!

Bunu biraz da Rusya ve Türkiye'nin gelecek hamleleri belirleyecek.

Ama Doğu Akdeniz'deki ısınma sürecek.

Lafı dolandırmaya gerek yok...

Bizi doğrudan ilgilendirecek bir süreçten söz ediyorum.

Belki de bir sabah Meis adasına asker çıkardığımız haberleriyle uyanacağız.

Hiç spekülatif bir şey söylemiyorum.

Geçmişte "olur olur, böyle de idare eder" kafasıyla yaklaştığımız, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ihmal ettiğimiz adalar sorunu şimdi önümüze yeni bir kılıkta çıkıyor.

Bu tehditlere açık müdahaleyle cevap vermek zorunda kaldığımız günler hızla gelebilir.

İşin bir de karşı tarafı var tabii...

Bir sabah bakarız ki, nedense ciddiye almamak için direndiğimiz, son zamanlarda hızla ağır silahlarla ordusunu donatan Mısır, kalkmış Kıbrıs'ta kendine üs yapıyor.

Olur mu, olur!

Çünkü "birileri" ısrarla Yunanistan'ı ve Mısır'ı kışkırtıyor.

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Ne anlatıyorum?Şu haberden başlayayım...yine gitti, Kaş'ındibindeki Meis adasındanNoel mesajı verdi: "Görevimizegemenlik sahalarımızı korumaktır."Bu lafların ardından daaçıkladı.Eğer böyle olursa...Kaş sahilinin dibinde Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın kurduğu ortaklık petrol ve doğalgaz arayabilecek.Bu dörtlünün esas marifeti ise 2019'da Doğu Akdeniz gazınıAvrupa'ya taşıma planı...Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iki gün önce dile getirdiği "Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Ege'de hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" ifadesi bu gelişmelere yönelikti.Anlayacağınız, dünya öyle bir halde ki..Artık "" bırakmaya gelmiyor.Hep tetikte kalmayı gerektiriyor.

ABD'nin Suriye'den çekilişi için de bir çift not düşeyim.

Birincisi, ABD, çekilmez.

Yer değiştirir, taktik değiştirir, ittifak değiştirir.

Dünyanın hegemonya karşıtı güçleri henüz ABD'yi hakiki geri çekilişlere zorlayacak güç ve kıvamda değil.

İkincisi, Türkiye direndi ve bölgedeki gücünü/ yerini/ hakkını dostuna düşmanına gösterdi. Olayın bir yönü de bu elbette.

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AYNA

Dikkat et, etrafa ödüller dağıtıyorlarsa, köşeye sıkıştılar demektir; cezalar yağdırıyorlarsa, yıprandılar demektir. SUN Zİ