Fark yarat!

Dikkat çek!

İlginç ol!

Toplumun beyninde çınlayan ses durmaksızın bunları söylüyor.

Çok zamandır böyle.

Delirtici bir şey.

Yetişkinsin, tv izliyorsun, alttan alta o ses fısıldıyor...

Çocuksun öğretmenini dinliyorsun, her lafın altından o cümleler çıkıyor...

Gençsin, hayatta bir yerlere tutunmak için yardım istiyorsun, önüne "kişisel gelişim" kitapları koyuyorlar, satır altlarında hep aynı tavsiyeler...

Fark yarat!

Dikkat çek!

Sıradan çık, sıra dışı ol!

Ama nasıl?

Donanımın yoksa, nasıl?

Kimse yeteneklerini geliştirmene yardımcı olmamışsa, nasıl?

Hem "sıra"dan çıkınca, başka nelerden de çıkmış oluyorsun, sordun mu hiç kendine? Edepten, hak bilmekten, başkalarına merhametten de çıkmış olabilir misin?

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Kendi halinde insanları delirtecek böyle bir süreç ruhu sağlam zemine basmayanı, sevgi nedir bilmemiş olanı, ne yapıp edip "yırtma"ya kafayı takanı delirtmez mi?Hele bir de günümüzün sosyal medya düzeninde...Delirtiyor tabii.Manyaklaştırıyor.Şöhret olan manyak seyredilişini "sevilmek" sanıyor; seyredildikçe daha manyaklaşıyor; manyaklaştıkça daha çok seyrediliyor.Sonra iş çığırından çıkınca...Tiksinti ve dehşet duygusu ilginçliğin davetiyesini yırtıp atınca...Hadi güncel örnek olsun, mesela adam papağanın boğazını sıktığı videoyu sosyal medyaya koyunca...Kafalar azıcık ayılır gibi oluyor.Bir tv muhabiri geçenlerde bu haberi verirken "" dedi.Oysa vicdanlar kanayacaksa,yüzünden kanamalıydı.Şunları da not olarak düşeyim...Mesele sadece şöhret dünyası, medya meselesi değil....Önce çok sevimli, pek efendi tavırlıdırlar.Sonra hayat becerilerinin derme çatmalığı çevrenin gözüne batmaya başlayınca asapları bozulmaya başlar.Aman dikkat! İnsan acısına karşı duyarsızdırlar, onlar için gerçekte "" yoktur.Bunları fark edinceye kadar beklemeyin.İlişkinizi bitirin.da izin vermeyinyazıktır!