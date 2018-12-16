Titina Banevidez gözkapaklarını açamıyordu.

Hastanede bunun bir miyasteni vakası olabileceğini düşündüler ama testler şüpheyi boşa çıkardı. Göz doktoru da bir şey bulamadı. Titina, aile çiftliğine kapanmış halde gece gündüz gözkapaklarını kaldırmadan yaşadı. Belki gözleri bakma isteğini yitirmişti. Bilinen tek şey bu sağlıklı genç kızın kalbinin atmayı sürdürme isteğini yitirdiğiydi.

31 Aralık 2000'de oldu bu.

Yıl ölürken, yüzyıl ve bin yıl ölürken Titina da öldü; belki onlar da Titina gibi gördüklerini görmekten yorulmuşlardı.

(EDUARDO GALEANO /

Zamanın Ağızları)

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Eşsiz güzelliğine karşın arsız bir çocuk gibi iticiydi. Aşktan henüz koleksiyonuna katamadığı değerli bir taşmış gibi söz edişi yüzünden böyle düşündüm.Zamanın Manzarası)O kadar mutluydu ki, mutluluğu ona çok dokundu./ Günlerin Köpüğü)Devir öyle bir devir ki insan kalkıp da 'Şuyum' diyemiyor; iyi bir şey zannedip "Ben de" diyorlar. (/ Zamanın Farkında)Çocuklar da denizciler gibidir: gözleri nereye çevrilse, o yer uçsuz bucaksız.Eksik Parça)Kızımın ilk adımları, kral pengueni gibi sendeliyor.Sanki ayda yürüyor.Ona bakıldığında düşüyor. Ben dünyanın üzüntüleri, Protekiz saudade'si, Türk kederi, İsviçre hastalığı (nostalji) hakkında yazarken... geliyor ve dolmakalemi ansızın elimden çekiyor. Buraya otur, ağzını iyice aç, diyor bana. Sonra parmaklarının ucuna kalkıp içeriye bakıyor. Aaa, için çok karanlık, diyor... (/ Hüznün Fiziği)Maske takmak, insana yüktür. Hem taşıyana, hem anlamaya çalışana!../ Öteki)"Santiago yavrum" diye bağırmıştı; "neyin var?" "Beni öldürdüler, Wene Hala!" (/ Kırmızı Pazartesi)Layıkıyla sevilmek, olduğun gibi kabul edilmek demektir. (/ Aşk Dersleri)Aşk da dinozorlar gibidir, bütün dünya onların ölümünü düşünerek oyalanır./ Animal Triste)