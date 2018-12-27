Hangi anne babayla konuşsam... Çocuklarının "dijital teknolojiye bağımlılığı"ndan yakınıyorlar.

Öğretmenler de öyle.

Birçok çocuk youtube'u ve diğer bazı uygulamaları "okul" olarak kullanıyor. Eğriye eğri, doğruya doğru! Bu kadar net!

Mevcut eğitim sistemi çoktan "müzelik" oldu.

Öğretmen ya bir "dost" ya bir "yabancı" artık ama asla "öğreten" değil.

Bunlarla yüzleşiyor muyuz? Hayır!

Yüzleşmek korkutuyor, çünkü yerine ne koyacağımızdan emin değiliz.

Çünkü sosyal sınıflandırma, ayrışma ve etiketleme için hâlâ okuldan başka bir yol bilemiyoruz.

Çocuklarının halinden şikâyet eden ebeveynlerin hali nasıl peki?

Söyleyeyim...

Gözlerini açtığı anda instagrama bakmadan güne başlamayan anneler; twitter'a laf yetiştirmekten işine odaklanamayan babalar...

***

***