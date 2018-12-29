Hani çoğu zaman akıp giden bir ırmağa kapılmış sürükleniyor gibiyiz ya... Bu sürükleniş bir gün birdenbire bitsin istiyoruz. Gündelik hayatın hepimizi öğüten çarkları bir sebeple duruversin istiyoruz... Silkinmek, toparlanmak istiyoruz... En baştan başlamaya, başlangıçlara ihtiyacımız var...

Tamam! Tamam da biz müdahil olmadan bu çark durur mu? Biz değiştirmeden hayat değişir mi? Hele hele içinde geleneğin derinliklerine ve tek tek hepimizin kalbine dair en ufak bir iz taşımayan bir takvim bunu becerebilir mi? "Yeni yıl" şamatasının altında böyle boş bir umut var. Nasıl çaresiz, nasıl umarsız bir çırpınış! Önce buna son vermek gerekiyor. Kesin!

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