Emin olun ki, sırf çıkıntılık olsun, bir yandan da tatil günü köşe dolsun derdinde değilim.***
Ama soruyorum işte!
Uyandın...
Takvim 2019'u gösteriyor.
Var mı bir değişiklik?
Mesela dün gece birdenbire birine âşık olmamışsan...
Memleket ekonomik, sosyal veya askeri yepyeni bir güne uyanmamışsa...
Ya da mesela faturalar ve bordrolar 2018'deki gibi sürecekse...
Dün gece ile bu sabah arasındaki fark ne?
Şimdi yoksa ne zaman olacak?
Sen istemeden, sen çabalamadan, sen müdahil olmadan sırf takvim "yeni" diye olur mu?
Olmaz!
Bunu hepimiz biliyoruz.
O halde bu şamata neyin nesi?
İşte orası önemli.
Neden özel fakat alabildiğine seküler
(yani kalbimiz ve gelenekle
hiçbir doğrudan bağı olmayan) günleri
global bir ayin haline çeviriyoruz?
Yeni başlangıçlara ihtiyaç duyduğumuz için...
"Yeni başlangıçlar
" lafının da cilalı bir havası var.
O yüzden daha dürüstçe ifade edersek...
Esas ihtiyaç duyduğumuz şey, bazı şeyleri geride bırakmak, çöpe atmak, değişmek/değiştirmek
...
Yeni yılın ilk sabahı böyle bir yazı okumak hoş olmadı, anlıyorum...
Ama ben de bu şamatayı; her günü boş geçirenlerin birdenbire ortalığı dilekler/dualarla doldurmasını anlayamıyorum.
Üstelik Batı'da yapılan bazı anket çalışmaları bu konuda ne kadar enti püften seçimlerimiz olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yıl dileklerinin en tepesinde şunlar yer alıyormuş: "Yeni yılda sigarayı bırakacağım
" ve "Yeni yılda kesin diyet yapacağım
."
Bu mu yani?***
Hadi gelin, kitlesel illüzyonu ve bu matematiği bile uyduruk takvimi bir kenara bırakalım...
Bir kere ocak ayı gibi tatsız, soğuk, huysuz bir ay
değişimin başlangıcı
olabilir mi? Sanmam.
Tamam, şimdiden hazırlanın...
Alıştırmalar yapın...
Gerekli donanımı kazanın...
Ve mesela baharla birlikte
yenilenmeye başlayın...
Olmaz mı?
Bal gibi olur!
Yıllardır, bu günlerde herkese bir de kişisel bir takvim
oluşturmalarını tavsiye ediyorum.
Tabii Sezai Karakoç'un o dizeleri de unutulmamalı: "Sen bana yeni yılsın her dakika/ Her dakika yeni bir yaşıma giriyorum
."
Belki de aylara, yıllara bakmayı terk edip "an
"lara odaklanmaya geçmeliyiz; bunun için daha fazla gecikmemeliyiz.