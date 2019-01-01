Emin olun ki, sırf çıkıntılık olsun, bir yandan da tatil günü köşe dolsun derdinde değilim.

Ama soruyorum işte!

Uyandın...

Takvim 2019'u gösteriyor.

Var mı bir değişiklik?

Mesela dün gece birdenbire birine âşık olmamışsan...

Memleket ekonomik, sosyal veya askeri yepyeni bir güne uyanmamışsa...

Ya da mesela faturalar ve bordrolar 2018'deki gibi sürecekse...

Dün gece ile bu sabah arasındaki fark ne?

Şimdi yoksa ne zaman olacak?

Sen istemeden, sen çabalamadan, sen müdahil olmadan sırf takvim "yeni" diye olur mu?

Olmaz!

Bunu hepimiz biliyoruz.

O halde bu şamata neyin nesi?

İşte orası önemli.

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Neden(yani kalbimiz ve geleneklehiçbir doğrudan bağı olmayan) günleriglobal bir ayin haline çeviriyoruz?Yeni başlangıçlara ihtiyaç duyduğumuz için..." lafının da cilalı bir havası var.O yüzden daha dürüstçe ifade edersek...Esas ihtiyaç duyduğumuz şey,...Yeni yılın ilk sabahı böyle bir yazı okumak hoş olmadı, anlıyorum...Ama ben de bu şamatayı; her günü boş geçirenlerin birdenbire ortalığı dilekler/dualarla doldurmasını anlayamıyorum.Üstelik Batı'da yapılan bazı anket çalışmaları bu konuda ne kadar enti püften seçimlerimiz olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yıl dileklerinin en tepesinde şunlar yer alıyormuş: "" ve "."Bu mu yani?Hadi gelin, kitlesel illüzyonu ve bu matematiği bile uyduruk takvimi bir kenara bırakalım...Bir keredeğişimin başlangıcıolabilir mi? Sanmam.Tamam, şimdiden hazırlanın...Alıştırmalar yapın...Gerekli donanımı kazanın...Ve meselayenilenmeye başlayın...Olmaz mı?Bal gibi olur!Yıllardır, bu günlerde herkese bir deoluşturmalarını tavsiye ediyorum.Tabii Sezai Karakoç'un o dizeleri de unutulmamalı: "."Belki de aylara, yıllara bakmayı terk edip ""lara odaklanmaya geçmeliyiz; bunun için daha fazla gecikmemeliyiz.