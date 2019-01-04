Çok anlattım, bir daha anlatayım...

Suriyeliler hakkında çıkan her patırtı "üzerinde uzun uzadıya çalışılmış hareketler"in bir parçası.

Mülteciler bir "mikser" gibi kullanılıyor.

Avrupa'da başarılı oldular.

2017 başından beri burada da çalışıyorlar.

Niçin?

Yeni sosyal/siyasal tasnifler için.

Gaddarca bir söylenti, mahalle arasında bir kışkırtma ya da yılbaşı gecesi Taksim'de Özgür Suriye bayrağı altında eğlenen gençlerin fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi gibi yollarla toplumda "karıştırıcı" bir etki yaratılıyor. Ortalık bulandırılıyor.

Tartışmaya katılanlar için müthiş bir kısır döngü.

Suriyelileri spotların önüne getiren her olay bu "çalışma"yı yapanların ekmeğine yağ sürüyor.

Şu örneği düşünün...

Daha 2014'te mitinglerde İtalya bayrağını gösterip "bu bayrak beni temsil etmez" diyen siyasetçi şimdi İtalya İçişleri Bakanı ve kamuoyunda popülaritesi sürekli artıyor.

Peki nasıl oldu?

Birileri (en başta Steve Bannon ve ekibi) ona "Sen kuzey İtalya'nın bağımsızlığı hikayesini bırak, orada çıkış yok, doğrudan mülteci karşıtlığına odaklan, iktidar senindir!" dedi. Nitekim, öyle de oldu. Hiç şansı olmayan Salvini şimdi ortalığı kasıp kavuruyor. Üstelik bu siyasi başarıya resmi rakamlara göre sadece 355 bin mülteci bulunan bir ülkede ulaştı. (Gayrıresmi rakamlara göre 700 bin.) Orası İtalya, orası Macaristan, orası Almanya deyip geçmeyin! (Galiba Ankara'da da meseleye böyle bakıp hafife alanlar var.) Oysa özellikle İyi Parti üzerinden ciddi bir çalışma yapılıyor.

Mülteciler meselesi hassas konu.

Bir kıvılcımın nasıl büyük yangınlara yol açabileceğini unutuyor muyuz?

Valiler, emniyet müdürleri bu konuda kışkırtmalara karşı çok dikkatliler. Birçok olay o sayede başlamadan önleniyor.

Ama siyaset dili başka!

Mülteci (Suriyeli) karşıtlığı yalanlar üzerinden epeyce yol aldı.

Kazanamazlar ama üzerler.

Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor.