Bu benim en sevdiğim ışık; sütmavisi aydınlık (ADALET AĞAOĞLU/Ruh Üşümesi)

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Aşk iki sevgiliyi birbirlerine değil, kendi kendilerine çırılçıplak gösterme gücüne sahiptir./ Yaşama Uğraşı)Gökten üç elma da düşebilir, üç yıldırım da.Dudakların nasıl kıpırdadığına bağlı./ Posta Kutusundaki Mızıka)Kimse kendi içine çevirmiyor bakışlarını, orada kimse yok çünkü./ Eşlik)Benim sizi çok iyi tanıyor olmam beni pek korumuyor, sadece bana yalanlar söyleme zahmetinden sizi kurtarıyor. (/ Ceza Sömürgesi)Anneme bir sürü soru soruyorum ama bana hep endişe edecek bir şey olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini, beni çok ama çok sevdiğini anlatıyor.Tüm bunları biliyorum zaten.Ama başka bir sürü şey de biliyorum.Büyükbabanın artık büyükanneyi sevmediğini, büyükannenin artık kendisini de sevmediğini (...) biliyorum. Bir şey daha var bildiğim, kimse mutlu değil, çünkü kimse doğru insanı gerektiği gibi sevmesini bilmiyor ve aslında kendilerinden nefret ettiklerini anlamak istemiyorlar.Çocukların hiçbir şeyin farkında olmadıkları zannedilir. O zaman büyükler kendilerine şunu sorsunlar: Onlar da bir zamanlar çocuk değil miydiler?/ Gurmenin Son Yemeği)Ulbertino söze karıştı: Yaşamını tehlikeye attığını biliyor musun? Olsun, dedi Michele, ruhumu tehlikeye atmaktan iyidir. (/ Gülün Adı)Korkumuzu azaltmalıyız. Azaltmak için de dolaşıp gezmeli, gerçek tehlikelerle karşılaşıp bu tehlikelerden kurtulmanın yolunu bulmalıyız. (/ Göçmüş Kediler Bahçesi)Felaketlerimiz bizim parmak izlerimizi taşır. (/ İskenderiye Dörtlüsü- Balthazar)Bu sabah tren istasyonunda seni kendime yakın bulduğum kesin, diyor, çok komik. Deliler gibi kahkaha atıyoruz.Ömrümde tattığım en güzel kahkaha.Hep istasyonlarda buluşsak ne iyi olur ama aynı trende değilsek, ayrı yönlere gidiyorsak. Bunları söylerken çok mu bağırıyorum diye soruyorum.Çok alçak sesle söylüyorsun, diyor, keşke bağırsan. (/ Kız Erkekle Buluşur)