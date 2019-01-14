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HAŞMET BABAOĞLU
14 Ocak 2019, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Norveç Savunma Bakanı da mı abartıyor?

"Yakın bir gelecekte Avrupa'da çok ciddi düşmanlıklar baş gösterecek ve bu gidişatın askeri çatışmalara dönüşmeyeceğini kimse iddia edemez."
Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen'in beş gün önceki sözleri bunlar.
Biz böyle yazıp çizdiğimizde abarttığımız iddia ediliyor. Hatta komplo teorilerine yüz vermekle suçlayanlar çıkıyor.
Bu arkadaşlar Norveç Savunma Bakanı'na ne derler acaba?

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Malum, Avrupa'da süs kabilinden savunma bakanı yapılmış çok siyasetçi var.
Ama Bakke-Jensen öyle değil. Norveç Savunma Koleji'nde eğitim görmüş, orduda görev yapmış ve AB kurumlarında üst düzey sorumluluklar üstlenmiş bir siyasetçi.
Yani ne söylediğini biliyor.
Geçtiğimiz yaz "Norveç'in savunma ihtiyaçları farklıdır, NATO'daki müttefiklerimizden ayrı stratejiler izleyeceğiz" derken de çok ciddi bir noktanın altını çiziyordu.
O bakımdan son birkaç yılda Polonya, Baltık Ülkeleri ve Norveç'e yapılan Amerikan askeri yığınağını hafife almayın.
NATO Avrupa Komutanı Scaparotti'nin şu sözlerini de hatırlatırım: "ABD'nin Avrupa Birlikleri 2025 civarında askeri üstünlüğünü kaybedecek, özellikle Kuzey Denizi Yolu için acilen önlem almak gerekiyor."
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Neden sık sık bu gelişmelerin altını çiziyorum?
Şundan...
İster istemez güncelle boğuşuyoruz. Normal!
Hem gündelik hayatın mecburiyetleri hem de güncel siyaset bizi çepeçevre sarıyor.
Geriye kalan boşlukları da magazin ve sosyal medya patırtısı dolduruyor.
Oysa yaklaşıyor, yaklaşmakta olan...
En sakin olduğunu düşündüğümüz coğrafyalarda bile "derin fay hatları" hareketlendi.
Eh, birilerinin de ara sıra buralara dikkat çekmesi ve hepimizin "yaklaşmakta olan"a hazırlanması gerekiyor.

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