"Yakın bir gelecekte Avrupa'da çok ciddi düşmanlıklar baş gösterecek ve bu gidişatın askeri çatışmalara dönüşmeyeceğini kimse iddia edemez."

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen'in beş gün önceki sözleri bunlar.

Biz böyle yazıp çizdiğimizde abarttığımız iddia ediliyor. Hatta komplo teorilerine yüz vermekle suçlayanlar çıkıyor.

Bu arkadaşlar Norveç Savunma Bakanı'na ne derler acaba?

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Malum, Avrupa'da süs kabilinden savunma bakanı yapılmış çok siyasetçi var.Ama Bakke-Jensen öyle değil.ve AB kurumlarındaüst düzey sorumluluklar üstlenmiş birsiyasetçi.Yani ne söylediğini biliyor.Geçtiğimiz yaz "Norveç'in savunma ihtiyaçları farklıdır, NATO'daki müttefiklerimizden ayrı stratejiler izleyeceğiz" derken de çok ciddi bir noktanın altını çiziyordu.O bakımdan son birkaç yıldahafife almayın.NATO Avrupa Komutanı'nin şu sözlerini de hatırlatırım: "ABD'nin Avrupa Birlikleriaskeri üstünlüğünü kaybedecek, özellikle Kuzey Denizi Yolu için acilen önlem almak gerekiyor."Neden sık sık bu gelişmelerin altını çiziyorum?Şundan...İster istemez güncelle boğuşuyoruz. Normal!bizi çepeçevresarıyor.Geriye kalan boşlukları da magazin ve sosyal medya patırtısı dolduruyor.En sakin olduğunu düşündüğümüz coğrafyalarda bile "hareketlendi.Eh, birilerinin de ara sıra buralara dikkat çekmesi ve hepimizin "yaklaşmakta olan"a hazırlanması gerekiyor.