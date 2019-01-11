Tedavileri yok!

Bütün istedikleri safları dağılmadan, ezberleri bozulmadan ama sık sık etrafa bulaşarak yaşamak...

O yüzden de hakikat yüzlerine vurulduğunda kişisel ahlakları anında gevşiyor, kulakları kapanıyor, zekaları anında "yapay"laşıyor.

Bir nevi robota dönüşüyorlar.

Diyorsun ki, Mozart, Beethoven ve ötekiler senin sandığın gibi "iyi" gelseydi, Nazilere iyi gelirdi.

Adamlar bu bestecilere tapındılar be!

Toplama kamplarındaki kurbanlarına ve savaş sahasında az sonra kurşuna dizecekleri esirlere bu müziği dinletiyorlardı.

Böyle diyorsun da cevap nasıl geliyor?

"Vayy bize Nazi dedin, faşist dedin!"

Var içinde bir faşistlik tabii de, önce denileni anlamaya yanaş!

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Bayıldıkları Batı ülkelerinde, eski sosyalist ülkelerde falan hiç böyle bir "" veyafalan yok!Bıraktım, siyasal göndermeleri falan...Mesela biri "Beethoven dinlersen sakinleşirsin" diye tavsiyede bulunsa, onaÇünkücoşkudur, hatta zaman zaman kahramanlara özgü bir öfkedir. Onu muhteşem yapan bu özelliğidir. (Lenin pek sevdiği Apassionata Sonatı da buna dahildir.)Ama bizimkiler sadecesevdiklerinden dönüp bu gerçekleri öğrenmeye heves etmezler.(Onlartabii beni kızdırdıklarını sanıyordu vearalarına fena halde kripto hesaplar dakarışmıştı.)"Bir kere Naziler Mozart değil,Wagner severdi" diyen yarı cahillerigeçin...Ama "iyi ya işte Hitler gibi taş kalpli birine bile birşeyler verebilen bir Mozart var" uyanıklığına ne demeli!Böyle gelmiş böyle gidecekler.Ama diyorum ki, hani insan bir durur, düşünür, en azından bu konularda susar, ezberini bir kenara koyar, kendi zekasına hakaret etmez!