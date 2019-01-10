Asıl konuşmamız gereken konuları daha ne kadar erteleyebiliriz?

Çocuklarımız mesela...

Yetişkin geleceklerine karşı kayıtsızlaşan ve gelecek geldiğinde endişeyle ortalardan sıvışmaya çalışan çocuklarımız...

Geçen gün bir baba "Oğlum artık tek pantolonla bütün bir yılı geçiriyor, üstüne başına bakmıyor, dişlerini fırçalamaya bile gerek görmüyor" diye anlatıyordu; "onu ilgilendiren tek şey akıllı telefonu, onunla mutlu!" Bir anne "Küçük kızım Instagram için süslenip püslenip video çekiyor ama dışarı çıkarken çoraplarını giymeye bile üşeniyor" diye yakınıyordu.

Demek ki, gitgide şaşkınlaşan ebeveynlerimiz de medyada dile getirmediğimiz esas gündemin tam göbeğinde yer alıyorlar.

Fakat en önemlisi...

Asıl "oyun sahası"nın dışında kalan, yani "taca çıkan" okul!

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Okul meselesini sadece milli eğitim müfredatından ibaret sanıyoruz.İşin o yanı elbette önemli.Ancak problem artık çok daha ötelere uzanmaya başladı.Eskiden okullu olmak demek,demekti.Şimdi çocuklar bu gerçeğe duygusal açıdan sırtlarını dönüyorlar.İşi ciddiye alan çocuklarda ise hayaller ve hedefler ile okulda öğretilenler uyuşmuyor Neden?Bunun en güzel anlatımını John Taylor Gatto'nun kitabındaki (Eğitim: Bir Kitle İmha Sanatı) bir hikayede buldum.ilgili bir hikaye...Hikayeyi anlatan da çeşitli yarışmalarda ödüller almış, pek başarılı bir Tayvanlı göçmen çocuk."Pireleri derin bir kabın içine koyarsanız zıplayıp çıkarlar.Ama kabın kapağını bir süre kapatırsanız, kaçmaya çalışırken kapağa çarptıkları için çok yükseğe zıplamamayı öğrenirler.Yavaş yavaş bu işin peşinde koşmaktan vazgeçerler.Sonra kapağı kaldırırsanız,görürsünüz.Hayat da böyle...Çoğumuz kendimizi korkularımız ya da şartlanmalarımızla düşük beklentilerin içine hapsediyoruz."Hikaye bu...J. T. Gatto şöyle diyor:Yıllar boyuçocukların kafalarını toslayacaklarıdeney kabının üzerindekikapak işlevini görmüştüm."