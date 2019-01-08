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HAŞMET BABAOĞLU
08 Ocak 2019, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Cahil sizsiniz, hep öyleydiniz...

Bu adamlar ikide bir etrafa fikir (!) saçmasalar...
İçimden kızmak gelmeyecek.
Hatta belki uyduruk halleri ve boşa harcanmış kariyerlerine bakıp üzüleceğiz.
Çünkü fena halde acıklılar.
Ama bunu bilmiyor, göremiyorlar.
Bakmayın, herkese "cahilsiniz" diye atıp tutmalarına, kendileri ağır bilgisizdir.
Üstüne üstlük iç görüleri de kayıptır; kendilerini de bilmezler.

***
Orta yaş üstü kendisini solcu ve sanatçı sanan malum tayfadan söz ediyorum.
Safsatalarla birbirlerini pohpohlayarak yaşayıp geldiler bugüne kadar.
Şimdi halkın bu safsatalara değer vermediğini; çevrelerinin giderek daraldığını görmek onları çıldırtıyor.
Safsata dedim ya...
Son örneği malum.
Neymiş, Cumhurbaşkanı biraz Beethoven, Mozart dinlese "iyi gelir"miş...
Bilmem, bu tayfanın sürekli Beethoven, Mozart dinlediğini düşünen var mı?
Konserlere falan ayaklarını sürüyerek giderler. Yanlarında Beethoven dinleseniz, içim kıyıldı diye kapattırırlar.
Onu geçtim, Itri ile Dede Efendi'yi birbirinden ayıranı da pek nadirdir.
En fazla Ruhi Su'nun bağlamasına ve şan stiline hayrandırlar.
Ama Klasik Batı Müziği onlar için etikettir, bir "cemaat" referansıdır, kartvizittir.
***
İnsan haykırmak istiyor bazen...
Yahu dünyaya iyi gelmediler, siz ne diyorsunuz diye...
Beethoven'ı yanlışsız çalan yetenekli gençlerin Nazi Partisi'nde hızlı yükseldiğini veya Mozart hayranı toplama kampı komutanlarını hiç duymamış olamazlar, çünkü onca yıl sahneledikleri oyunlarda böyle tipler vardır ama dertleri hakikat değil ki!
Çünkü hayran oldukları Batılıların dalga geçecekleri kadar garip bir cehaleti bile isteye seçmişlerdir.
III. Reich'ın nasıl özel bir kampanyayla bu kötülüğü hiç hak etmeyen Mozart'ı da nasıl "kült"leştirdiğini falan bilmezler, o ayrı.
Hepsini geçtim...
Mesela ABD eski Dışişleri Bakanı Condeleeza Rice'ın iyi bir Brahms yorumcusu olduğunu ve ABD ordusu Irak'ta katliam yaparken Carnegie Hall'da konserler verdiğine de dikkat etmemişlerdir.
Neye sahiden dikkat ediyorlar ki zaten?
***
Klasik Batı Müziğinin de, başka müzik türlerinin de hiçbir günahı yok!
Günah onlara kaldıramayacağı yükü yüklemeye kalkışanlarda...
Şimdi kendime kızıyorum.
Niye bu "ucuzluk" için bu kadar laf tükettim?
Değmezdi.

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