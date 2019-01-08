Bu adamlar ikide bir etrafa fikir (!) saçmasalar...

İçimden kızmak gelmeyecek.

Hatta belki uyduruk halleri ve boşa harcanmış kariyerlerine bakıp üzüleceğiz.

Çünkü fena halde acıklılar.

Ama bunu bilmiyor, göremiyorlar.

Bakmayın, herkese "cahilsiniz" diye atıp tutmalarına, kendileri ağır bilgisizdir.

Üstüne üstlük iç görüleri de kayıptır; kendilerini de bilmezler.

***

***

***

dansöz ediyorum.Safsatalarla birbirlerini pohpohlayarak yaşayıp geldiler bugüne kadar.Şimdi halkın bu safsatalara değer vermediğini; çevrelerinin giderek daraldığını görmek onları çıldırtıyor.Safsata dedim ya...Son örneği malum.Neymiş,Bilmem, bu tayfanın sürekli Beethoven, Mozart dinlediğini düşünen var mı?Konserlere falan ayaklarını sürüyerek giderler. Yanlarında Beethoven dinleseniz, içim kıyıldı diye kapattırırlar.Onu geçtim,birbirinden ayıranı da pek nadirdir.En fazlahayrandırlar.Ama Klasik Batı Müziği onlar için etikettir, bir "" referansıdır,tir.İnsan haykırmak istiyor bazen...Yahu, siz ne diyorsunuz diye...Beethoven'ı yanlışsız çalan yetenekli gençlerin Nazi Partisi'nde hızlı yükseldiğini veyahiç duymamış olamazlar, çünkü onca yıl sahneledikleri oyunlarda böyle tipler vardır ama dertleri hakikat değil ki!Çünkü hayran olduklarıbile isteye seçmişlerdir.III. Reich'ın nasıl özel bir kampanyayla bu kötülüğü hiç hak etmeyen Mozart'ı da nasıl ""leştirdiğini falan bilmezler, o ayrı.Hepsini geçtim...Meselaiyi birBrahms yorumcusu olduğunu veCarnegie Hall'da konserler verdiğine dedikkat etmemişlerdir.Neye sahiden dikkat ediyorlar ki zaten?Günah onlara kaldıramayacağı yükü yüklemeye kalkışanlarda...Şimdi kendime kızıyorum.Niye bu "için bu kadar laf tükettim?Değmezdi.