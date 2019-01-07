Tarihsel bir "kör nokta"mız var...

Mısır'da olup bitenleri görüp fark ettiğimizde hep geç kalmışızdır.

Her şeyden önce...

"Osmanlı'nın dağılışı Mısır üzerinden başladı" desek, yanlış olmaz.

Hatta şöyle söylemek gerekir:

Osmanlı'yı sarsıp yıkmaya (Yunan isyanlarıyla birlikte) Mısır'dan başladılar.

Anlayacağınız...

Batı'nın egemenleri Mısır'ı belli bir yöne doğru itmeye başladılar mı, durup çok dikkat etmelidir.

Ama şu son günlerde Sisi Mısır'ına yeterince dikkatle bakıyor muyuz, emin değilim.

Bu ülkenin silahlanma hızını ve özellikle Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la kurduğu ilişkileri mercek altına almayı ihmal ediyor gibiyiz.

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Son yıllarda Doğu Akdeniz'de iki ülke askeri güç ve silahlanma konusunda ciddi bir gelişme gösterdi.Birincisi,Bizim bu alandaki üstünlüğümüz yerli ve milli savunma sanayiine verdiğimiz ağırlıktan ve hızımızdan kaynaklanıyor.Diğer ülke,Mısır, elbette "milli" bir yol izlemiyor.Nasıl izlesin?(tıpkı 1800'lerdeki gibi) dışarıdankurgulanıyor.Ancak oradan buradan kelepir fiyatlara son teknoloji gemiler ve uçaklar alarak; topraklarının her yanını askeri üslerle donatarakşaşılacak bir yol kaydettiklerini vurgulamak zorundayız.Sina yarımadasının neredeyse toplamı bir hava üssüne dönüştürüldü.İskenderiye'deki Muhammed Naguib Üssü genişletiliyor ve bittiğindeolacağı söyleniyor.Sisi'nin destekçisiMısır'ın askeri büyümesi yarın öbür gün bize karşı döner mi, diye şüpheleniyorlar, medyalarında art arda bu konuda analizler yayımlanıyor.Fakat esas olaya ciddi sorularla yaklaşması gereken ülke'dir.Sonuçta şu sorular ortada duruyor...Mısır'ın son üç aydaki ortak tatbikatlarda yeni satın aldığı gemilerle sürekli bir takım hayalilara çıkartma yapmasının anlamı nedir? (En gözde ortakları da Fransa ve Yunanistan.) Kızıldeniz'de mi, Kıbrıs'ta mı, Libya'da mı kullanılacak o amfibik birlikler?Türkiye için de bir tehditoluşturuyor mu?