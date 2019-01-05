İsmi üzerinde işte! Kelimenin kökeni bile yeterince anlatıyor.

Hayatı "durdurup" ara verdiğimiz, işe güce paydos ettiğimiz bir döneme tatil diyoruz.

"Atalet" de aynı kökten geliyor...

Yani diyeceğim o ki, tatiller değil, asıl hayatımızın kendisi güzel olmalı!

Yıl hesabıyla söyleyeyim;

350 günü yaşanmış saymıyorsak, 15 gün yaşamışız, gerçekten fark eder mi?

Ama ben de tuhaf mıyım neyim? Fark ediyormuş belli ki!

Çünkü Instagram'da herkesin geçen yıla dair yaptığı dökümlere baktım da, tek tek tatiller, seyahatler ortaya dökülmüş... Anlaşılan "bir yıl boyunca ne yaptım?" sorusuna artık başka bir geçerli cevap verilemiyor.

Seyahat edemeyenler de Instagram'a göre "yaşamıyor" sayılıyor. (İşi ve ünü seyahat üzerine olanları elbette bu çerçevenin dışında bırakıyorum; kastettiğim sizin gibi, benim gibi insanlar!) Ne yani? Hoş fotoğraf vermeyen şeyleri kafadan nahoş mu sayacağız?

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Belli ki, tatiller, seyahatler ""yü kurtarıyor...Seyahat etmeyi (ama sürekli yeni yerlere değil, sevdiğim yerlere tekrar tekrar gitmeyi) ben de seviyorum. Ama şu sorular zihnimde hep çınlar durur:Hiçbiri... Hangi tatil yerinde, ne kadar seversek sevelim, sürekli orada kalacakmış gibi hissederiz?Hiçbirinde...Birkaç yıl önce okumuştum, aklımda kalmış.Londralıların yüzde 40'ının evlerindeki buzdolabında mutlakabulunuyormuş.Bu yiyecek nasıl böyle hızla sevildi, diye soruyordu Anglosakson medyası...Tabii işin içinde vejetaryenlerin çoğalmasının da etkisi var.Şimdi bakıyorum, İstanbul'da da humus modası yayılıyor. O kadar ki, zincir restoranlar da mönülerine humusu koymaya başladılar. Ben de humus denilince iştahla yutkunmaya başlayanlardanım.O halde buraya notumu düşeyim. Meraklısı mutlaka Lübnan esintilitatmalı!Bu şirin mekan Tophane'de.üzerine kitaplar çoğalmaya başladı.Bu kitapları karıştırırken şöyle bir duyguya kapılıyorum: Sanki sadeleşmek için bile önce zenginleşmek gerekiyor. Atacak şeylerin olmalı falan... Birileri bizimle dalga geçiyor ama niye?