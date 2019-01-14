İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine haftalar kala Hitler'in Berlin'deki sığınağına (Fuhrerbunker) gidelim...

Sovyet ordusunun Berlin'e 60 km yaklaştığı günler.

Generaller Hitler'le toplantıda.

Bütün komutanlar Hitler'den Prag civarında konuşlanmış yeni birliklerin ve Norveç'te hiç yıpranmamış biçimde savaş emri bekleyen ordunun Berlin savunmasına çağrılmasını istiyorlar. Zaten Prag ve Norveç'te bu kadar geniş çaplı bir yığınak o koşullarda hiç anlamı görünmüyor.

Cevap olumsuz.

Hitler özellikle Norveç'teki ordusuna el sürdürmüyor.

Neden?

Gizem hâla çözülebilmiş değil.