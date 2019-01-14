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HAŞMET BABAOĞLU
14 Ocak 2019, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Norveç deyince aklıma geldi

İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine haftalar kala Hitler'in Berlin'deki sığınağına (Fuhrerbunker) gidelim...
Sovyet ordusunun 'e 60 km yaklaştığı günler.
Generaller Hitler'le toplantıda.
Bütün komutanlar Hitler'den civarında konuşlanmış yeni birliklerin ve 'te hiç yıpranmamış biçimde savaş emri bekleyen ordunun Berlin savunmasına çağrılmasını istiyorlar. Zaten Prag ve Norveç'te bu kadar geniş çaplı bir yığınak o koşullarda hiç anlamı görünmüyor.
Cevap olumsuz.
Hitler özellikle Norveç'teki ordusuna el sürdürmüyor.
Neden?
Gizem hâla çözülebilmiş değil.

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