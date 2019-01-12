Hislerimizin eti, kanı, canı var. Yani her şey sadece içimizde olup bitmekle kalmıyor; basbayağı elle tutulur, gözle görülür şeyler olarak hisleniyoruz... İçimiz üşürse, tıpkı dışımız gibi, bütün sıcaklıklar iyi geliyor; çorba, soba, sıcak bir sohbet, vd. İki adımda bir yeni açılmış ve hınca hınç dolu bir tatlıcı dükkanıyla karşılaşmış olmamızın altında belki kendimizi sık sık "tatsız" hissetmemiz ve buna çare arayışımız yatıyordur... Hislerimizi daha çok mecazlarla anlatıyoruz ya, şimdi bu söylediklerime de "altı üstü mecaz" diyecekler çoktur. Ama ne mecaz değil ki? Tamam, tamam! Derin bir dil felsefesi tartışması açmayacağım. Epey önce bu köşede biraz bahsettiğim Chen Bo-Zeng'in bir deneysel psikoloji çalışmasından söz edip konuyu kapatayım: Kendini "kirlenmiş" hisseden ya da ciddi bir ahlaki yanlış yapmış olduğunu düşünen günümüz insanı hemen duşun altına koşuyor, sudan çıkmak bilmiyormuş...

***

***

***

***