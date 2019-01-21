O gece saatler 00.11'i gösterdiğinde Korgeneral Mehmet Şanver, Eskişehir Hava Harekât Merkezi'nde görevli Albay İsmail Ünver'e şunları yazdırdı: "Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi tarafından yasal olmayan emirler verildiği tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nin hiçbir talimatı yerine getirilmeyecek, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emri olmadıkça hiçbir uçak kaldırılmayacaktır."

Aynı dakikalarda TRT'de darbecilerin bildirisi okunmaya başlamıştı.

On dakika önce de Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekât Başkanlığı Pilot Uğur Uzunoğlu'nun yönettiği F-16 tarafından bombalanmış, 44 şehit verilmişti.

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darbeci pilotlar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandığı iki F-16 "üzere kalkış yaptı. Telsiz kayıtlarında Akıncı Üssü ile pilotlar arasında şöyle bir konuşma var:Akıncı: Hocam önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz.Pilot: Tamam!Akıncı: Forsu olacak... Kocaman bir uçak: Cumhurbaşkanlığı olan bir uçak.00.32. Darbecilerin "Yurtta Sulh" Whatsapp grubundan "" deniyordu.01.43'te Cumhurbaşkanı'nın içinde bulunduğu ATA uçağı Dalaman Havalimanı'ndan kalktı. Darbe girişimine direnen Eskişehir'deki üs uçağın takip edilmesini önlemek için askeri radardaki iz numarasını değiştirdi.Akıncı Üssübaşlattı. ATA uçağı Bigaüzerinde beklemedeyken F-16'laryakıt ikmali için bölgeden uzaklaşınca,Cumhurbaşkanı Yeşilköy'e iniş yaptı.Yukarıdaki neden sıraladım?Çünkü 15/16 Temmuz'un zve ilk bakışta"teknik detay" gibi görünen yanlarınıda zihnimize çakmak zorundayız.Çünküvebu bakımdan en esaslı silahımız hafızamız.Malum, FETÖ'nün "hava kuvvetleri sivil imamı" olangeçen gün mahkemeye çıktı. Hakimin "pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna "Dcevabını verdi.Söyleyin...Bu duvar gibi pişkinlik, bu üslup tanıdık, değil mi?Buinkar edebilirmiyiz?